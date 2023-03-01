В Баку сегодня начались тренинги для волонтеров Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Представитель Baku City Circuit Ирана Ахмедова рассказала #, что, как и прежде, в этом году большой интерес к бакинскому этапу Ф1 проявили не только азербайджанские волонтеры, но и зарубежные:

«Ежегодно к нам присоединяются иностранные волентеры из Турции, России, Казахстана, США, Великобритании и других стран. Очень радует, что эта динамика и география растет из года в год. Тренинги для этой категории волонтеров проходят онлайн. Причем речь не только о студентах, но и о представителях старшего поколения», — подчеркнула Ахмедова.

По ее словам, всего в этом году работать в качестве иностранных волонтеров на Ф1 в Баку будут свыше 100 представителей. А тем временем, число желающих поработать волонтерами на площадках Гран При Азербайджана Ф1 бьет все рекорды. В этом году в Baku City Circuit поступило более 10 тысяч заявок и 8 тысяч из них прошли собеседование. Все они примут участие в ознакомительном тренинге, по итогам которого будут отобраны лучшие кадры.

Всего для этой миссии на гонке в Баку требуется 1500 волонтеров.

При выборе кандидатов организаторы обращают внимание на личностные качества, знание языков и умение работать в команде.

18-летний студент Рафаэль Азизли из тех счастливчиков, кому уже дважды довелось поработать волонтером на Ф1 в Баку. В 2021 году Рафаэль работал в техническом обеспечении маршалов в Деревне атлетов, а уже в 2022 он регулировал работу билетера на крупнейшей трибуне «Абшерон»:

«Это был незабываемый и самый ценный опыт в моей жизни. На этой трибуне всегда много иностранцев, и наблюдать за их эмоциями — это так приятно!», — рассказывает Азизли корреспонденту #.

«Для меня важна любая миссия в Ф1. Это глобальное событие для всего мира, и я бесконечно рад, что Азербайджан стал частью этой спортивно-развлекательной культуры. Сами пилоты в восторге от Гран При Азербайджана, что подтверждают факты их отношения к бакинскому треку. Они называют его незабываемым и самым непредсказуемым», — делится своими эмоциями Рафаэль.

Волонтер подчеркивает, что его переполняет чувство гордости всякий раз, когда он осознает, что является частью большой команды Гран При Азербайджана Формулы-1.

«Это неоценимый вклад в нашу дальнейшую карьеру», — говорит он.

Своим фаворитом среди пилотов Ф1 азербайджанский волонтер называет Шарля Леклера (Феррари):

«Он молодой, у него огромный потенциал, и не только я, но и многие другие волонтеры всегда берем с него пример», — заключил Рафаэль Азизли.

Напомним, что в этом году Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля.