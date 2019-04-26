Зоозащитник: «Истребление бездомных собак–путь в никуда»

Трагический случай, произошедший с четырехлетним Гусейном, никого не оставил равнодушным. Напомним, что ребенок пострадал в результате укуса собаки, которая оторвала ему часть щеки. Как выяснилось, собака была больна бешенством, и вскоре после нападения, умерла от этого вируса. Данное происшествие привело к очередному противостоянию между теми, кто уверен, что бездомных собак надо истреблять, и теми, кто против такого метода.

Глава Общественного объединения защиты животных Азер Гараев поделился с # своим мнением по поводу данной ситуации.

«Ужасно, что пострадал ни в чем не повинный ребенок. Но в самой истории есть несколько непонятных моментов. Непонятно, как собака попала во двор с улицы. Информация довольно противоречивая. Одни говорят, что она перепрыгнула через забор, но если учесть тот факт, что заборы в нашей стране высокие, странно, что она смогла это сделать. Другие утверждают, что забора не было вовсе. Вы видели в нашей стране хоть один дом без забора? Вот и я нет. У нас сначала огораживают территорию, а потом начинают строить дом. Писали и о том, что это вообще была их собака, жившая у них во дворе. По другой информации ребенок играл на улице, недалеко от дома. Второй момент: маленький ребенок был оставлен без присмотра, что недопустимо. С ним могло произойти что угодно, например, его могла ужалить гюрза, которые в Сулутепе не редкость. Так на территорию с тем же успехом мог проникнуть шакал, волк или лиса. Кстати, у лис заболевание бешенством встречается в сотни раз чаще. Теперь перейду к главному–к бешенству укусившей ребенка собаки. Никем не доказано, что у нее было именно оно. Я видел видеокадры ее смерти, точно такая же симптоматика может быть и при нервной и легочной формах чумы»–сказал зоозащитник.

По поводу бешенства А.Гараев отметил, что в нашей стране оно не распространено, уже хотя бы потому, что климатические условия не благоприятствуют этому. Данный факт, как говорит эксперт, подтверждают и исследования.

«Хочу сказать следующее: согласно данным ветеринарной службы, обнародованным несколько лет назад, в стране десять лет не фиксировались случаи бешенства. И вдруг сразу все заговорили о частых случаях этого заболевания, что просто нереально. Согласно данным республиканского Центра гигиены и эпидемиологии за год от бешенства скончалось два человека, и то потому, что они вовремя не обратились за медицинской помощью. А сколько людей, допустим, попадают в ДТП и умирают или получают тяжелые травмы? От несчастного случая никто не застрахован, но нужно свести риск к минимуму. В случае с бездомными собаками есть гуманные пути, а не тотальное их уничтожение, как предлагают некоторые»–заявил он

По его словам, нашлись те, кто решили воспользоваться трагической ситуацией с ребенком для того чтобы начать кампанию по уничтожению бездомных собак. То, что сейчас происходит, а именно призыв убивать уличных животных, как убежден А.Гараев, просто позор для Азербайджана.

«Наша страна идет по пути толерантности и цивилизованности, и тут вдруг такое. Резко стали появляться сообщения о многочисленных укусах животных, называлась цифра 5 тысяч за несколько месяцев. При этом речь о тяжело пострадавших. Это нереально высокая цифра. Но озвучивают ее, вероятно, для того чтобы оправдать убийства. Это путь в никуда, просто разбазаривание бюджетных средств. Слышал мнение о том, что нужна поголовная эвтаназия уличных собак. В нашей стране их как минимум, 800 тысяч. А ведь управление по борьбе с бездомными животными может ловить в день всего 50 животных. Сколько лет нужно будет потратить на это, и сколько денег? Эвтаназия одного животного- 50 долларов. Пока будут убивать одних, родится уже новое поколение. Собака рожает в год до 15 щенков»–рассказал эксперт.

Что касается отстрелов, то, он убежден, что если они продолжатся, это поставит общество на грань противостояния. Зоозащитник подчеркнул, что даже СССР с его отлаженной системой убийства бездомных животных, не смог с теми справиться. У животных включаются природные механизмы, они будут приносить больше потомства. К тому же, истребив один вид, мы увеличим численность другого вида животных, что ни к чему хорошему не приведет.

По словам А.Гараева, с каждым годом людей, хорошо относящихся к бездомных животным, в стране становится больше. Зоозащитник подчеркнул, что в этом огромная заслуга вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

«В 2011 году Лейла ханум Алиева учредила организацию «IDEA», миссия которой заключается в вовлечении населения в дело защиты природы и животных. Затем был создан Центр заботы о бездомных животных «IDEA», который выполняет работу, отвечающую международным нормам. И после всего достигнутого, 2019 год может перечеркнуть все достижения прошлых лет. Вероятно, кому-то не понравилось то, что в обществе начался прогресс, гуманизация. Если уничтожение бездомных животных продолжится, это отрицательно скажется на имидже нашей страны в мире, на туристическом секторе, пострадает проведение тех или иных международных мероприятий. Информация сейчас распространяется мгновенно посредством соцсетей, и для многих иностранцев негуманное отношение к животным – дикость»–говорит он.

По словам нашего собеседника, 90% случаев нападений бездомных собак на людей связано с незнанием последних, как вести себя с животными. И это, как убежден зоозащитник, говорит о том, что не работает отечественная система воспитания и образования. В стране немало животных и насекомых, которые могут в определенных обстоятельствах быть опасны, и населению надо знать, как себя вести при встрече с ними.

Некоторые граждане шарахаются от собак, испытывая фобию по отношению к ним. Но, по мнению А.Гараева, с необоснованными страхами можно и нужно бороться. И тем более не стоит прививать их своим детям. Зоозащитник отмечает: «Часто можно увидеть сцену, когда ребенок подходит к собаке и хочет ее погладить, но тут же раздается крик родителей: «Не трогай! Она злая, и укусит тебя!». Так с детства появляется боязнь собак. Что касается того, что из-за бездомных животных невозможно отпускать детей играть на улице скажу, что детей одних на улицу в любом случае отпускать нельзя. С ними может случиться что угодно, например, встретится педофил. Еще один аргумент тех, кто ратуют за отстрел собак, это то, что собаки, мол, непредсказуемы, и неизвестно, что у них в голове. А они знают, что в голове у других людей? Может быть, проходящий рядом человек вдруг вытащит нож и начнет всех резать, или расстреливать из пистолета. Такие случаи происходят нередко, но ведь никто не предлагает из-за подобного уничтожать людей».