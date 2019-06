В аэропорту Хитроу в Лондоне появилось новое граффити

На фотографии, опубликованной на официальной странице художника в Instagram, изображена новая работа, сделанная на закрытом проходе в зону таможенного контроля людей, пребывающих из Евросоюза. На закрытой на замок двери с надписью KEEP OUT («Не пускать», «Вход запрещен») изображена крыса, которая бьет «отвалившейся» от надписи KEEP OUT буквой T по этому замку, чтобы открыть его.

Публикация за 12 часов набрала более 700 тысяч лайков. Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.