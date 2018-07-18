Украина: цена младенца — 32 тысячи евро. В Азербайджане дешевле

В начале этого года в Баку был выявлен факт попытки продажи новорожденного мальчика. Его биологический отец, уроженец Товузского района по имени Орхан, проживающий в съемной квартире в поселке Говсан Сураханского района города, разместил объявление на сайте qarabazar.az.

Мужчина сообщил, что из-за тяжелого материального положения не в состоянии содержать малыша, поэтому решился на такой шаг. «Ребенок здоров. Я продаю его тем, у кого нет детей. О цене договоримся. Контактный телефон….», — написал в объявлении горе-отец.

Об этом узнали журналисты ряда местных сайтов. Более того, один из корреспондентов связался по телефону с Орханом и представился человеком, желающим купить ребенка. Тот отметил, что он весь в долгах, и только поэтому продает ребенка. Если сделка состоится, то ребенка можно переоформить на имя покупателя.

Этот инцидент буквально «взорвал» социальные сети, заставив столичные правоохранительные органы предпринять соответствующие меры. Возможно, общественный резонанс, вызванный этим случаем, заставил других горе-родителей отказаться от затеи с продажей через объявления в Интернет собственного ребенка, чтобы поправить свое материальное положение.

Несколько лет назад в Баку была арестована группа врачей одного из городских роддомов, которая продала новорожденного ребенка за 2 тыс. долларов гражданке Пакистана. Все трое обвиняемых были осуждены по статье 144.1 УК АР (похищение человека) и приговорены соответственно к 3, 8 и 8 годам тюремного заключения.

Подобные случаи не столь часты в Азербайджане, но все же такое происходит. На днях случайно в одном из магазинов в поселке Бакиханов услышала любопытный разговор двух женщин, явно доверяющих друг другу. Молодая женщина, как выяснилось, страдающая бесплодием, просила подружку посодействовать ей в приобретении младенца, конечно же, за определенную сумму. Та, тут же позвонила по мобильному к знакомому акушеру-гинекологу, и спросила о наличии новорожденного, от которого отказалась мать. Но такого на тот момент не было. Из разговора женщин стало понятно, что в районных роддамах бывают случаи отказа от ребенка женщинами с материальными проблемами и продажа этих младенцев состоятельным семьям. Безусловно, документы оформляются за отдельную плату так, чтобы никаких подозрений не вызывать. Вся эта «сделка» с покупкой младенца обходится в пределах 2-4 тысяч манат.

Выходом из положения для бездетных семей могло бы стать суррогатное материнство, но в нашей стране оно запрещено, поэтому люди ищут различные способы решения проблемы. Насколько широко поставлен нелегальный бизнес с продажей новорожденных в Азербайджане неизвестно. Для этого нужно провести специальное расследование. А вот в соседней Украине, такая коммерция поставлена на поток. Как сообщает vesti.lv, в Киеве выявлена клиника, где сотни украинок рожали детей для продажи за границу.

О торговле младенцами заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время совместного с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко брифинга.

Под видом оказания услуг по проведению вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства, злоумышленники на протяжении нескольких лет записывали иностранных граждан родителями рожденных в Украине детей. На основании этих документов иностранцы вывозили детей за границу.

Полицейские установили личности нескольких сотен суррогатных матерей, пользующихся услугами разоблаченной клиники. Установлено, что 41-летний мужчина на протяжении 2011-2018 годов на территории Украины, на базе созданной им клиники в области репродуктивной медицины, организовал незаконную деятельность. На основе поддельных документов, в частности справки о генетическом родстве, в клинике иностранных граждан записывали родителями новорожденных. На основании этих документов европейцы получали свидетельства о рождении детей, а впоследствии — и разрешение на перемещение младенцев через государственную границу Украины как иностранцев-нерезидентов Украины.

Таким образом, участники сделки совершали одну из форм торговли людьми — незаконное соглашение, объектом которой являются малолетние дети. В частности, полицейские установили факт вывоза иностранцами ребенка, рожденного в Виннице, за пределы Украины.

По словам Луценко, потенциальные родители на момент оплодотворения даже не находились на территории Украины и не предоставляли своего биоматериала.

«Итальянская супружеская пара, использовав заведомо поддельные документы медицинского центра, зарегистрировалась в качестве родителей новорожденного ребенка, и в октябре 2011 года вывезла его в Италию. За совершение этих действий медицинский центр получил 32 тысячи евро. Суррогатная мать — 6 тысяч евро», — сообщил генпрокурор.

По результатам осмотра документов, изъятых в ходе обысков, установлен и составлен список из нескольких сотен матерей, продавших своих детей. В ходе досудебного расследования украинские правоохранители установили факты уклонения нарушителей от уплаты налога на прибыль на сумму в несколько десятков миллионов гривен. Кроме того, установлены факты уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц, которые предоставляли услуги по суррогатному материнству.

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