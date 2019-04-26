ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram, передает ТАСС.

Пока ведомство в Лэнгли разместило в своем аккаунте единственную фотографию. На ней запечатлено предполагаемое рабочее место сотрудника ЦРУ. С подлокотника кресла свисает парик, на столе стоит прозрачная копилка с надписью «Хочу путешествовать по миру» и монетами внутри, к стене прикреплена географическая карта, на которой, судя по всему, изображена Азия. В подписи приводятся слова из детской игры: «Вижу (шпионю) своими глазками…» (I spy with my little eye…)

| 2019-04-26T07:51:37+00:00 26 апреля 2019, 08:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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