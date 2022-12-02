Заблокирован аккаунт известного рэпера Канье Уэста в Twitter, который баллотируется на пост президента США, за нарушение политики соцсети в области разжигания ненависти. Это произошло после того, как рэпер дал интервью конспирологу Алексу Джонсу, в котором допустил антисемитские высказывания, а также опубликовал серию противоречивых твитов.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил владелец соцсети Twitter Илон Маск.

«Я сделал все, что смог. Он снова нарушил наши правила, направленные против призывов к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — отметил Маск.

Отметим, что в своем интервью Уэст признавался в симпатиях к Адольфу Гитлеру, а в постах опубликовал коллажи из изображений звезды Давида и свастики.

Ранее страница Уэста была заблокирована по той же причине, тогда основанием для принятия мер стали антисемитские высказывания музыканта.