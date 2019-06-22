Средний чек в Азербайджане растет

Сейчас существует немало индексов, благодаря которым можно составить картину экономической ситуации в стране на сегодняшний день, а иногда и сделать определенные прогнозы на будущее. Так, индекс среднего чека наглядно показывает товарооборот в определенный промежуток времени. Его анализ демонстрирует целый ряд показателей, в частности степень лояльности клиентов, уровень покупательской способности, эффективность маркетинговых стратегий.

В соседней России в прошлом месяце, согласно данным исследовательской компании «Ромир», средний чек россиян снизился на 0,7% к апрельскому показателю и достиг самой низкой отметки с начала года. Эксперты связывают это с падением покупательской способности. Впрочем, некоторые считают, что во многом снижение обусловлено высоким уровнем конкуренции между торговыми сетями, которые стараются предложить товары на более выгодных условиях, устраивая многочисленные промоакции.

А как обстоят дела со средним чеком в нашей стране? Таких расчетов никто не ведет, но и так очевидно, что тратят наши граждане все больше, преимущественно на еду. Рост расходов не всегда связан с ростом доходов, просто цены постоянно растут.

Предcедатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев рассказал # о том, что в Азербайджане, в отличие от России, средний чек за последнее время увеличился.

«Кстати, по данным Росстата, в последнее время инфляция в России равна нулю, возможно с этим связано уменьшение среднего чека в этой стране»,–сказал он.

По словам нашего собеседника, немало денег у граждан нашей страны уходит на расходы, связанные с образованием детей, а именно на покупку книг, школьных принадлежностей. Что касается еды, то, как говорит Н.Агаев, все больше денег летом тратится на покупку фруктов и овощей.

На еде у нас мало кто экономит, напротив, некоторые покупают ее слишком много, так что не всегда все съедают, говорит он.

По словам Н.Агаева, в России многие магазины, в том числе супермаркеты, устраивают скидки на те, или иные товары. У нас же скидок мало и они незначительные, однако выбор в магазинах стал больше.

«В наших супермаркетах дают лишь бонусные карты, но от них нет особого прока. Слишком мало бонусов на них зачисляется, и придется потратить значительные суммы, чтобы на них можно было хоть что-то приобрести. Кстати, когда в магазинах появляются бонусные карты, цены зачастую хоть немного, но вырастают»,– сказал он.

Что касается ресторанов, то там, по мнению эксперта, средний чек уменьшился. Н.Агаев отметил, что количество ресторанов растет, а посещаемость падает. Многие люди, особенно молодежь, могут сидеть в кафе часами, заказав лишь чашку чая или кофе и десерт.

В свою очередь, экономист Фуад Ализаде также отметил #, что если брать официальные показатели, то население стало тратить больше, а значит и средний чек вырос. И это касается не только продуктов питания, увеличилось число расходов на непродовольственные товары. Так, импорт машин возрос в два раза.

«Повышение зарплаты способствовало тому, что люди стали больше приобретать, это очевидный процесс. Они стали больше заботиться о своем здоровье – соответственно граждане тратят больше денег на походы к врачам и покупку медикаментов.

По поводу конкуренции между торговыми сетями, скажу, что она существует везде в условиях рыночной экономики. Но данный фактор не может играть существенную роль в уменьшении или увеличении среднего чека. Тут могут сказываться более действенные факторы, такие как девальвация валюты, но манат уже несколько лет стабилен»,- заявил Ф.Ализаде.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что согласно данным официальной статистики за пять месяцев этого года средний товарооборот на душу населения составил 290,1 манатов, что на 10,4 манатов выше аналогичных показателей прошлого года. 50% из этой суммы уходят на продукты питания. Стоимость реализованной продукции в сети розничной торговли выросла на 2,8 процента.

«У нас, в отличие от России, нет таких понятий как средний чек, и, поэтому, сколько он составляет неизвестно. Однако больше экономить в Азербайджане точно не стали. Если основываться на статистике, в стране показатели выросли, но это номинальный рост, который покрывает издержки инфляционного процесса в 3%, так что по сути все осталось на том же уровне, что и в прошлом году».

По словам Н.Джафарли, в стране имеет место консолидация розничной торговли. Некоторые сети супермаркетов ведут агрессивную политику, но на ценах это никак не сказывается. Почти везде они одинаковые, потому что у большинства те же самые поставщики.

«В ресторанах средний чек также вырос где-то на 3% вровень с инфляцией. Но тут есть свои нюансы, цены в ресторанах и кафе в центре Баку и на окраинах могут сильно разниться. А в регионах стоимость того же самого меню может быть в разы дешевле. Кстати, покупки туристов в столице и в туристических регионах оказывают определенное влияние на общие показатели. За счет них, — отмечает эксперт,– растет и оборот многих объектов общественного питания».