Средний размер годового счета за электричество для британских домохозяйств может в январе 2023 года достичь 3,85 тыс. фунтов ($4,6 тыс.) на фоне сокращения поставок российского газа в Европу. Такую оценку привела в среду газета The Times со ссылкой на консалтинговую компанию BFY.

1 апреля 2022 года на фоне подорожания газа на мировом рынке в Великобритании повысили верхний предел цен на электроэнергию, после чего средний годовой счет для британского дохозяйства, использующего как электричество, так и газ, вырос на 54%, до рекордной отметки в 1,97 тыс. фунтов ($2,4 тыс.). Энергетический регулятор Соединенного Королевства не исключил, что в октябре этот показатель может составить уже 2,75-3 тыс. фунтов ($3,3-3,6 тыс.).

Как отмечается в статье, повышение цен коснется Великобритании, даже несмотря на то, что на Россию приходится всего 4% импорта газа. Это объясняется сильной взаимосвязью британской газопроводной системы с европейской, а также зависимостью от поставок сжиженного природного газа, стоимость которого также серьезно выросла.