Родной язык — моя опора, пока его не исказил я

Разговоры об азербайджанском языке, его значимости, предложения штрафовать граждан, не знающих государственный язык или нарочно его искажающих, не стихают последние несколько лет. На этом фоне все больше людей отдают своих детей в русский сектор местных школ, устраивают на курсы русского, английского, немецкого, французского и других языков.

Учитывая, что в последние дни вопрос о знании (или скорее незнании) языка, его намеренного искажения особо жестко обсуждается в местном сегменте социальных сетей, Зеркало решило узнать: что же не так с нашей речью, и почему возросшее количество критиков не желающих учить государственный язык, растет также, как и тех, кто предпочитает иностранные языки родному.

Ежегодно 1 августа — согласно Указу Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года «Об учреждении дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка» в нашей стране отмечается День азербайджанского алфавита и языка. Однако как показывают, некоторые события и лица, чьи знания родного языка оставляют желать лучшего, значимость азербайджанского за прошедшие 17 лет не особо повысилась.

Известный журналист, исследователь истории телевидения и радио, профессор Гулу Магеррамли в интервью # сказал, что в нашей стране принят закон о государственном языке, и в соответствии с этим законом каждый гражданин обязан хорошо знать родной язык и его правила, и СМИ должны соблюдать эти правила. “Однако в нашей стране не приняты административные наказания, санкции для тех, кто нарушает этот закон. Я не сторонник применения штрафов или наказаний в отношении этих лиц. Но, каждый должен понимать, что он является гражданином этой страны, носителем этого языка и обязан знать родной язык”, — сказал эксперт.

Гулу Магеррамли считает, что русский сектор в школах отменять не стоит. “В Азербайджане должны быть школы и с русским, и английским сектором. Но, при этом, каждый гражданин должен получать начальное образование — до 4 класса — на родном, азербайджанском языке. Основной фундамент должен быть заложен на родном языке. В этом случае, в будущем язык значительно повлияет на его эмоции, мышление, мировоззрение, выбор. К сожалению, существуют определенные недоработки в этом направлении”, — с сожалением отметил он.

Эксперт считает, что самое большое упущение связано с тем, что в нашей стране нет представления о жизненной необходимости родного языка. “Это связано со статусом нашего языка. Несмотря на формальное наличие закона, люди, в основном молодежь, видят возможный карьерный рост в изучении иностранных языков. По мнению некоторых молодых людей, образование на русском, английском языках с легкостью откроет им двери в будущее. Наша главная задача состоит в том, чтобы азербайджанский язык в нашей стране стал жизненно необходим. Граждане должны знать, что из-за незнания государственного языка, они не смогут устроиться ни в одном учреждение, не смогут поступить на государственную службу. Это очень важный шаг”, — отметил Г.Магеррамли.

На самом деле, открыв несколько сайтов с вакансиями, мы видим, что в перечне требований, даже к продавцу-консультанту, первым делом отмечают знание языков: как минимум русский, как максимум английский. А существуют ли подобные требования к чиновникам? Ведь нередко мы сталкиваемся с парадоксом: человек с местным образованием, а правильно высказать самую простую мысль на родном языке не в состоянии. И в результате речь превращается в какой-то непонятный словесный поток, мягко говоря, каламбур.

Гулу Магеррамли говорит, что наличие подобных примеров очень разочаровывает: “Естественно, в связи со статусом государственного языка существуют законы, подписан ряд документов, в том числе и Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об утверждении «Государственной программы по использованию в соответствии с требованиями времени азербайджанского языка в условиях глобализации и по развитию языкознания в стране», подписанное в 2013 году. Принята соответствующая государственная программа. К сожалению, эти правила серьезно нарушаются. Некоторые чиновники не знают азербайджанский язык на должном уровне”, — добавил он.

На самом деле, мы не раз становились свидетелями того, как некоторыми чиновниками грубо и, нередко, смехотворно нарушаются правила нашего родного языка, теряется смысл выступления, высказывания не отражают контекст заданной темы и так далее.

Председатель Объединения журналистов Азербайджана «Yeni Nəsil» Ариф Алиев в интервью # отметил, что послушав последнее выступление министра иностранных дел, он начал понимать почему некоторые международные проблемы не решаются. “К сожалению, ряд наших высокопоставленных лиц имеет проблемы не только со знанием языка, они также не умеют выражать свои мысли. Вот что страшно. Как высокопоставленный чиновник, политик может работать с народом, не зная его языка? Эта абсурдная ситуация, с которой нам порой приходится сталкиваться. Во-первых, человек, занимающий такую должность, должен уважать и себя и народ, который представляет. Поэтому, знание языка — это первое условие профессионализма. Во-вторых, если бы при назначении этих людей была поставлена такая задача, я вас уверяю, в течении года они бы выучили язык. Учат же люди русский, английский, французский. Слушая некоторых наших чиновников на международных мероприятиях, испытываешь стыд. Необходимо понять, что в нашей стране государственным языком является азербайджанский. И, все высокопоставленные чиновники должны владеть этим языком”, — сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько нужен в Азербайджане русский и другие иностранные языки и стоит ли прислушаться к мнению жителей страны, которые требуют закрыть русский сектор и оставить образование только на государственном языке, Ариф Алиев сказал: “Последние данные статистики показывают, что около 7% населения Азербайджана владеет русским и значительно меньше английским языком. Со статусом русского языка в стране ни законодательно, ни на реальной основе особых проблем нет. Есть страны, в которых ограничивают, а в некоторых даже запрещают обучение на других языках. Я думаю, что в ограничении есть определенный смысл. В запрете же никакого смысла нет. Каждый язык имеет востребованность и статус. Поэтому, регулировать вопрос изучения языков нужно не закрытием школ или секторов иностранных языков, а повышением статуса азербайджанского языка и проявлением должного уважения к нему. Этого требует и закон, и логика профессионализма”, — добавил эксперт.

На вопрос, почему же столько родителей стремятся отдать своих детей в школы с уклоном на иностранный язык, Ариф Алиев отметил, что образование в азербайджанском секторе на таком низком уровне, что невозможно обеспечить будущее ребенка. “К сожалению, пока разрыв между уровнем образования в азербайджанских и других школах только увеличивается”, — подытожил Ариф Алиев.

Как говорил Наполеон Бонапарт, география – это судьба. Да, наша судьба — жить бок о бок с Россией и неплохо, когда ты знаешь язык такой соседки. Но уж точно не в ущерб родному языку.

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