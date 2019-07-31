Роберто Бордин: Завтра гости постараются исправить то, что произошло в Туле

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Роберто Бордин в преддверии ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против российского «Арсенала» (первая игра – 1:0) провел пресс-конференцию, которую посетил и корреспондент azerisport.com.

«Ответный матч будет потяжелее, чем первый. Конечно, «Арсенал» произведет изменения, чтобы добиться своего. Это сильная команда, которая показала свой уровень в первом матче, билась до конца. Понимаем, что нас ждет трудная игра, и мы обязаны настроиться на игру.

Конечно, не стоит сравнивать «Арсеналы» Лондона и Тулы, но и российский соперник непрост. Они приехали в Баку не для того, чтобы потерять время. Им нужен результат. После первой встречи небольшое преимущество за нами, но завтра нужно будет биться до конца. У «Арсенала» есть хорошие игроки, хотя команда дебютирует в еврокубках. И я не считаю, что «Нефтчи» имеет преимущество тем, что часто играет в еврокубках.

Сюрпризы завтра? Не скажу, что они будут. Завтра гости постараются исправить то, что произошло в Туле. Мы не будем играть, держав в голове результат первой встречи. Я не говорил перед первым матчем, что приехали в Россию за победой. Конечно, верил в своих игроков. Говорил, что хотим выиграть.

Матч «Нефтчи» – «Арсенал» пройдет 1 августа на стадионе «Бакселл Арена» (вместимостью около 11 000 зрителей) и начнется в 21:00.