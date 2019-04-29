Религиозные меньшинства отстаивают свои права в Евросуде

ЕСПЧ коммуницировал жалобы нурсистов и иеговистов

На сайте Европейского Суда по Правам Человека (ЕСПЧ) в апреле были опубликованы решения о коммуникации правительству Азербайджана двух жалоб, затрагивающих статью 9 (свобода мысли, совести и религии) Европейской Конвенции по правам человека.

Первая из них, «Самир Агаев и другие против Азербайджана» (№№ 9327/16, 9594/16, 9327/16, 11504/16, 11601/16, 11071/16 и 11573/16), составлена из 7 отдельных жалоб, поданных в 2016 г. азербайджанскими и турецкими нурсистами (нурджулар).

Созданное после Первой мировой войны движение последователей суннитского теолога Саида Нурси выступает против светского характера государства, и потому преследуется в ряде стран (например, в Турции и России). Одно время оно было легализовано в Турции, а сборник произведений «Ризале-и Нур» был признан полезным. Однако деятельность одного из последователей этого учения — Ф.Гюлена, приведшая в 2013 г. к попытке осуществить госпереворот в Турции, ужесточила позиции Турции, вплоть до арестов и требования экстрадиции гюленистов из других стран.

Отметим, что в Азербайджане эта религиозная группа не имеет официальной регистрации. Это и послужило причиной события, ставшего предметом жалобы. 19 сентября 2016 г., когда нурсисты собрались в доме одного из заявителей в Баку, полиция провела там рейд, задержав десятки участников и препроводив их в 27-е отделение полиции Ясамальского Районного Управления Полиции (РУП). Там их продержали несколько часов.

На следующий день в Ясамальском районном суде состоялись заседания, и участников собрания — граждан Азербайджана С.Агаева, Ф.Ханлаева, Л.Рагимова, С.Бакирова и З.Мамедова признали виновными по статье 299.0.2 Кодекса об Административных Правонарушениях (нарушение правил проведения религиозных собраний) и оштрафовали на 1300 манатов каждого. Что касается турецких граждан (Н.Сунгур и Ш.Микдат), то их обвинили по статье 300.0.4 КАП (религиозная пропаганда со стороны иностранцев), оштрафовали на 2000 манатов и предписали депортировать в Турцию.

Нурсисты подали апелляционные жалобы, утверждая, что их собрание было мирным, они не занимались ничем незаконным, просто совместно молились, а к суду не успели подготовиться из-за недостатка времени и не были на нем должным образом представлены. Турки же, кроме того, заявили, что им не был представлен не только адвокат, но и переводчик с азербайджанского языка.

Апелляционный суд отклонил жалобы, отметив, что сам факт собрания десятка людей подтвердил, что их целью было несанкционированное религиозное собрание. Так как по административным делам апелляционная инстанция является последней, тем самым были исчерпаны имевшиеся у осужденных средства защиты на национальном уровне.

Вскоре в Страсбург ушли 7 жалоб на необоснованный арест и задержание в отделении полиции; нарушение справедливости суда в результате отсутствия достаточного времени на подготовку защиты и достаточной правовой помощи в ходе процесса; незаконное вмешательство в осуществление свободы религии (ст. 5-1, 6-3(b) и 6-3(c), 9 Конвенции). Ввиду того, что жалобы касаются одного и того же события, они были объединены в одно дело, описание сути которого с соответствующими уточняющими вопросами было представлено правительству Азербайджана. Интересы заявителей в ЕСПЧ защищает адвокат Руслан Мустафазаде.

Отметим, что два года назад была коммуницирована другая жалоба — «Эмин Алекперов и другие против Азербайджана» (№ 55503/15), касавшаяся разгона собрания нурсистов в Гедабее и штрафа за него.

Второе коммуницированное в апреле дело — «Религиозная община Свидетелей Иеговы против Азербайджана» (№12739/13) связано с ограничением импорта религиозной литературы. По действующему законодательству Азербайджана, на ввоз любой религиозной литературы требуется предварительное разрешение Государственного Комитета по работе с религиозными образованиями.

В 2011 году «Свидетели» несколько раз обращались за таким разрешением, но Госкомитет разрешал ввозить количество книг и журналов, ограниченное числом членов общины (около 1.000 человек). Административно-Экономический суд №2, куда они 4 раза обращались против ограничений, и Бакинский Апелляционный Суд поддерживали позицию Госкомитета. Суд посчитал, что раз религиозная организация объединяет верующих для совместного поклонения по определенному месту регистрации, то разрешенного Госкомитетом количества литературы достаточно, а излишняя литература предназначается для незаконного распространения за пределами места регистрации.

«Свидетели» посчитали, что наложенный запрет нарушает свободу религии и свободу выражения мнения, причем на дискриминационной основе по признаку вероисповедания (статьи 9, 10, 14 Конвенции). В связи с этим жалоба иеговистов, интересы которых в ЕСПЧ поддерживают адвокаты Р.Кук (Великобритания), А.Карбонно (Франция) и Дж.Уайз (Грузия) была коммуницирована властям вместе с соответствующими вопросами.

Отметим, что в производстве ЕСПЧ уже находится не менее 15 других жалоб «Свидетелей» на разные темы, связанные с деятельностью этой религиозной общины. Они были поданы в 2007-2016 годах, уже коммуницированы, но пока не рассмотрены по существу.

Так, дела «Религиозная община Свидетелей Иеговы и Гансен против Азербайджана» (№52682/07), «Иманзаде Мамедова против Азербайджана (№30640/09), «Теймур Валиев и другие против Азербайджана» (№ 42651/11), «Рашад Нифталиев и другие против Азербайджана» (№ 561/12), «Ниджат Панахов и другие против Азербайджана» (№ 17374/16) касаются полицейских рейдов и разгона собраний «Свидетелей» в частных домах в Баку, Гяндже, Закатале и Шамкире. Жалоба «Вепхвия Шевели и Экатерине Шенгелая против Азербайджана» (№ 42730/11) поданы в связи с депортацией иностранок, участвовавших в религиозном собрании «Свидетелей».

В делах «Религиозная община Свидетелей Иеговы против Азербайджана» (№52884/09), «Адам Джафаров и другие против Азербайджана» (№406/12) и «Ариф Тагиев и другие против Азербайджана» (№66477/12) рассматривается запрет на импорт некоторых изданий общины и ограничение в количестве импортируемых изданий. Наказание за распространение уже ввезенной литературы отражено в делах «Фамиль Насиров и др. против Азербайджана» (№58717/10) и «Нина Гриднева против Азербайджана» (№29578/11).

Жалобы «Мушфиг Мамедов и Самир Гусейнов против Азербайджана» (№ 14604/08), «Фарид Мамедов против Азербайджана» (№45823/11), «Фахраддин Мирзаев против Азербайджана» (№76127/13), «Кямран Мирзаев против Азербайджана» (№ 41792/15) касаются отказа в конституционном праве на прохождение альтернативной гражданской службы.

Таким образом, мусульманские и христианские религиозные общины Азербайджана в своих ждущих рассмотрения жалобах наметили основные темы, вызывающие на сегодня трения с государством и, возможно, нарушающие положения Конвенции. Это запрет собраний членов незарегистрированных общин со штрафами и административными арестами; запрет участия иностранцев в деятельности любых религиозных общин (зарегистрированных или незарегистрированных) со штрафами и депортацией; ограничения по импорту религиозной литературы (по количеству и темам); запрет распространения разрешенной литературы вне рамок общины; практическое отсутствие возможности отказа от военной службы по религиозным убеждениям.

Если перечисленные жалобы после этапа коммуникации дойдут до рассмотрения по существу, то ЕСПЧ должен будет решить, были ли предусмотрены законом наложенные ограничения и были ли они «необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц».

Эльдар Зейналов