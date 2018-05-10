Показатели есть, результатов не видно

Первая мировая, а затем и Гражданская войны привели к появлению в России огромной армии (до 7 миллионов) беспризорных детей.

В 1928 году Советское правительство приняло решение о ликвидации детской беспризорности в кратчайшие сроки. После чего незамедлительно был составлен план ликвидации уличной беспризорности. В соответствии с этим планом беспризорных детей стали раздавать в крестьянские семьи. Крестьянская семья, согласившаяся взять на воспитание беспризорника, освобождалась от уплаты налогов на три года. Ей также предоставлялся дополнительный земельный надел.

Благодаря принятым мерам детская беспризорность была ликвидирована в течение двух месяцев.

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А теперь перенесемся в наши дни. В Азербайджане в XXI веке, как это ни прискорбно, детская беспризорность является не просто проблемой, а проблемой актуальной.

По мнению экспертов, количество детей беспризорников в стране составляет около десяти тысяч человек.

В нашей стране ведется «борьба» с детской беспризорностью. 8 ноября 2017 года в поселке Забрат Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения было создано Социальное убежище для лиц старше 18 лет без определенного места жительства и беспризорных детей-сирот.

Тогда официальные СМИ сообщили, что открытие этого убежища является «наглядным показателем проявления заботы государства о гражданах данной категории».

Однако, этот центр рассчитан на единовременное проживание всего 50 человек. А как быть с теми, кому еще нет 18? И что такое 50 человек против10 тысяч бездомных? Понятно, что создание такого убежища вовсе не привело к уменьшению детской беспризорности, ну а о ликвидации и говорить не приходится.

Какие меры принимаются Министерством труда и социальной защиты населения чтобы решить проблему детей-беспризорников?

Этот вопрос «Зеркало» задало представителю Государственного фонда социальной защиты Вусалу Хангельдиеву.

«Для того, чтобы поместить детей в социальное убежище для беспризорных необходимо предоставить справку о том, что они не болеют инфекционными и психическими заболеваниями. Это делается для того, чтобы защитить детей, которые уже помещены в убежище. Таковы требования устава социального убежища», — заявил «Зеркало» Вюсал Хангельдиев.

«Требовать у бездомных детей справки о том, что они не болеют инфекционными и психическими заболеваниями, по меньшей мере, неразумно. В Азербайджане врачи даже взрослому человеку не выдают справку о состоянии здоровья без взятки», — отметил председатель Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров.

По мнению руководителя «Азербайджанского союза детей» Кямали Агазаде представители исполнительной власти вместе с сотрудниками правоохранительных органов, Минтруда, Государственного комитета по делам женщин, детей и семьи и неправительственных организаций должны проводить совместные рейды для выявления беспризорных детей.

«Обнаруженных беспризорников необходимо разместить в больницы для прохождения медицинского осмотра. В случае обнаружения у детей инфекционных болезней, они должны пройти курс лечения. После прохождения курса лечения их необходимо разместить в Социальное убежище. Но, к сожалению, механизм размещения беспризорников до сегодняшнего дня не разработан», — заявила она «Зеркало».

Как отметила Кямаля Агазаде, недавно руководимая ею неправительственная организация занималась размещением в Социальном убежище четырех бездомных детей:»Так вот только после обращения телеведущей Xazar tv Хошгадам Хидаятгызы в Министерство труда и социальной защиты населения нам удалось решить вопрос с их размещением».

Хоть это и режет слух в XXI веке, однако проблема беспризорных детей является одной из наиболее сложных и решить ее одним разом невозможно.

Просто не следует забывать, что из никому ненужных, брошенных они могут стать настоящими людьми — им нужна лишь наша помощь, доброта, внимание, любовь.

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