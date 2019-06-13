Пограничники на своих плечах пронесли флаг Азербайджана длиною в 5 километров

Азербайджанские пограничники по традиции на высоком уровне отмечают 26-ю годовщину Дня национального спасения — 15 июня.

Об этом сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы.

По этому случаю Погранслужбой было организовано грандиозное шествие флага под девизом «Служба Родине — наша клятва и цель!».

Государственный флаг Азербайджана, являющийся символом нашей государственной независимости и гордостью каждого азербайджанца, на своих плечах несли 5000 человек состава, включая генералов и офицеров. Протяженность Государственного флага составила 5 км 100 метров.

Идущая впереди участников шествия группа всадников Госпогранслужбы на карабахских скакунах развевала над головами священный государственный флаг Азербайджанской Республики.