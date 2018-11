Опять мимо…

На днях американское издание US News & World Report опубликовало результаты общего и предметных рейтингов U.S. News Best Global Universities 2019. В общий список лучших университетов мира вошли 242 высших школ из разных штатов США .

На первом место идет Гарвардский университет, на втором – Массачусетский технологический институт, на третьем – Стэнфордский университет, которые неизменно занимают лидирующие позиции и в других престижных международных рейтингах. Университет Беркли занял четвертую строчку, Оксфорд – пятую, Калифорнийский технологический институт – шестую, Кембридж – седьмую.

Всего в рейтинг попали 1250 университетов из более чем 70 стран мира: 80 университетов из Великобритании, 65 университетов из Германии, 55 университетов из Италии, 47 университетов из Испании, 41 университет из Франции, 37 университетов из Канады, 34 университета из Австралии.

Кроме того, в рейтинг Best Global Universities попали 14 российских вузов. Так, на 275-позиции оказался Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 419-ую занял национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, 433-е место у Новосибирского госуниверситета. Довольно неплохие результаты Московского физико-технического института (460-е место), Санкт-Петербургского госуниверситета (507-е место), Томского госуниверситета (572-е место), Санкт-Петербургского политехнического университета (619-е место), НИУ ВШЭ (653-е место), Казанского федерального университета (788-е место) и некоторые другие. Самые слабые позиции из российских фигурантов рейтинга оказались у Уральского федерального ​университета (1107-е место).

Отметим, что рейтинг U.S. News Best Global Universities для американских университетов выпускается более 30 лет. С 2014 года рейтинг стал выпускаться в международном формате. Университеты ранжируются на основе 13 показателей. Среди них, помимо прочего, публикационная активность, цитирование, мировая и региональная репутация.

Несмотря на обширную географию исследования U.S. News & World Report, охватывающего добрую половину мирового сообщества, Азербайджан оказался «вне игры», не попав даже в последние места рейтинга, чего не скажешь о Грузии: Тбилисский госуниверситет занял в списке 435 место, опередив ряд европейских вузов.

Можно порадоваться и за Турцию. Сразу 27 высших школ страны попали в международный рейтинг. Среди них Босфорский университет (Boğaziçi Üniversitesi, 234-е место), Ближневосточный технический университет (Орта Doğu Teknik Üniversitesi, 367-е место), Стамбульский технический университет (376-е место), университет Билкент (531-е место).

В списке лучших оказались более 20 иранских вузов, в частности, Тегеранский универсиет (438-е место), Исфаханский технологический университет (590-е место), Тебризский университет (872-е место), Тебризский медицинский университет (1225-е место).

Следует отметить, что неудачи и провалы Азербайджана в мировых индексах в образовательной сфере носят хронический характер. Наша страна с завидным постоянством проигрывает борьбу не только европейским, но даже вузам Пакистана. В чем причина такого подожения дел?

Почему отстаем?

По мнению ректора Бакинского университета «Хазар» Гамлета Исаханлы, причина серьезного отставания азербайджанских вузов в этой сфере – отсутствие научных исследований, который является одним из главных критериев участия в международных рейтингах.

«Значимость научных исследований, в свою очередь, измеряется количеством и качеством научных статей, которые публикуются в ведущих научных журналах мира. К сожалению, в этом плане Азербайджан находится далеко позади многих стран. Почему? Потому, что наши вузовские преподаватели заняты лишь преподаванием, а не научной деятельностью, на которое у них нет ни времени, ни стремления, ни способностей. Талантливые молодые кадры не идут в преподаватели и в науку тоже не спешат, так как им мало платят. Они идут в бизнес, а еще лучше — уезжают за границу. Наука и образование в Азербайджане финансируются недостаточно. А какой эффективности научной деятельности вузов может идти речь в этих условиях», — указывает Исаханлы.

Эксперт в области образования Аждар Агаев считает что, реформы системы образования должны вестись комплексно, а не фрагментарно в форме отдельных проектов. По его словам, проблема отставания азербайджанского высшего образования заключается в отсутствии конкуренции между государственными и частными вузами. Работа по составлению рейтинга лучших вузов у нас не ведется, так как нет системного совершенствования учебных заведений в соответствии с мировыми стандартами. В такой ситуации абитуриенты выбирают вуз с расчетом на будущее и тот социальный статус, который они планируют получить.

Профессор Школы образования Стэнфордского университета Дэвид Лэбэри в своей недавней статье отметил, что американская образовательная система переняла и адаптировала немецкую модель исследовательского института. Она предполагала, что университет — это место, которое производит передовые научные изыскания и обеспечивает высший уровень подготовки для интеллектуальной элиты. Новая модель добавила в американскую систему научную авторитетность, которой ей очевидно не хватало. Впервые система могла по праву заявить о том, что дает образование высочайшего уровня.

Частные университеты сегодня получают немало государственных средств, особенно на исследовательские гранты, стипендии и студенческие кредиты на обучение, но многие вопросы (например, связанные с оплатой обучения, программой и организацией преподавания) они могут решать по своему усмотрению. Это позволяет университетам быстро подстраиваться под рынок, реагировать на появление потенциальных источников финансирования, разрабатывать новые программы и открывать исследовательские центры.

Есть и госуниверситеты, чью политику формируют власти штата, на их основные функции выделяются ассигнования. Это ограничивает их гибкость в таких вопросах, как бюджет, плата за обучение и зарплата сотрудников. Но госфинансирование покрывает только часть всех расходов, и чем выше статус университета, тем меньше эта доля. Передовые государственные исследовательские университеты в США часто получают от штата менее 20% бюджета, поэтому они вынуждены добывать средства теми же способами, что и частные заведения: сюда входит плата студентов за обучение и плата за оказанные услуги, исследовательские гранты и пожертвования. Поэтому в вопросах адаптации к рынку и реализации возможностей они идут по стопам частных образовательных организаций.

«Оказывается, независимость очень важна для здоровой и динамичной системы высшего образования. Лучше всего работают постоянно развивающиеся университеты, в которых есть инициатива снизу, когда преподавательский состав использует все ресурсы для исследований, кафедры разрабатывают программы, руководители открывают новые институты и центры, чтобы извлечь выгоду из существующих возможностей. Экономист Кэролайн Хоксби из Стэнфорда и ее коллеги провели исследование, в котором соотносилось место университета в мировом рейтинге и уровень госфинансирования. Они выяснили, что, когда доля госсредств в бюджете университета растет на один пункт, университет опускается на три места в рейтинге. В свою очередь, если в университетском фонде на один пункт увеличивается доля грантов, он поднимается на шесть позиций», — отметил в статье Лэбэри.

