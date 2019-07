Оливер Стоун раздумывает над фильмом о Дональде Трампе

Следующий фильм режиссера Оливера Стоуна может быть о президенте США Дональде Трампе. Как передает ТАСС, об этом рассказал сам Стоун на проходящем в Таормине (Сицилия) кинофестивале, где возглавляет жюри, сообщило во вторник агентство ANSA.

«Все просят меня сделать фильм о Трампе, и рано или поздно, вероятно, я его сниму», — сказал Стоун. Он предположил, что картина о нынешнем президенте США будет комедией наподобие его фильма 2008 года «Буш» (W.) о президентстве Джорджа Буша — младшего.

Сегодня 72-летнего режиссера, как и ровно 30 лет назад, когда он снял свой оскороносный фильм «Рожденный 4 июля» (Born on the Fourth of July) с Томом Крузом в главной роли, интересует тема войны. «Когда я работал над этой картиной, я хотел напомнить Америке о войне во Вьетнаме, о которой она забыла. Сейчас, к сожалению, ничего не изменилось, как и не изменилась американская политика, если судить по тому, что происходит с Ираном. Люди не знают, что такое война, что значит получить ранение в бою. А сейчас это еще хуже, потому что уровень развития современной медицины позволяет выжить. Жить инвалидом хуже, чем умереть молодым», — считает Стоун.

В Таормине в рамках специальной программы именно 4 июля, когда в США отмечается национальный праздник — День независимости, будет показана антивоенная драма Стоуна, которой исполнилось ровно 30 лет. В этот же день он представит фильм о другой войне — сегодняшнего дня, на Украине под названием «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine). Стоун принял участие в создании этой документальной ленты, которая стала продолжением предыдущего проекта «Украина в огне» (Ukraine on Fire, 2016), созданного в соавторстве с американским режиссером украинского происхождения Игорем Лопатенком.

Стоун известен своей критикой американской политики последних лет. Новости он узнает по французскому или российскому телевидению. В 2015-2017 годах Стоун, автор фильмов о Фиделе Кастро и Уго Чавесе, сделал документальный проект о президенте РФ Владимире Путине, в основу которого легло длинное интервью российского лидера. Четырехсерийный фильм демонстрировался по телевидению в России, США, Италии и других странах.