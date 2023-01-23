В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «28 Mall», прошёл предпремьерный показ американского эпического фильма в жанре исторической комедийной драмы «Вавилон», сообщает #.

Фильм повествует о взлётах и падениях множества персонажей в эпоху перехода Голливуда от немого кино к звуковому кинематографу в конце 1920-х годов.

Режиссёр и сценарист картины Дэмьен Шазелл. Главные роли исполнили Брэд Питт, Марго Робби, Диего Кальва, Джин Смарт, Джован Адепо и Ли Джун Ли.

На мероприятии были звёзды шоу бизнеса, журналисты, блоггеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Гости почувствовали на себе атмосферу конца 20-х годов, которую создала декор компания «S Dizayn».

Исполнители Qorqud и Mado Salih украсили вечер, исполнив ретро песни.

Саксофонист Эмин Казимзаде сыграл прекрасные джазовые мелодии. Яркое зажигательное шоу в стиле Кабаре было от танцевальной группы «А1».

Также поддержку в организации мероприятия оказали ресторан MADO, итальянская компания Astoria Wines Azerbaijan и рекламное агентство ArtEast Group.

Вечер завершился просмотром фильма.