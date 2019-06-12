Не стоит по каждому поводу подавать в суд на журналиста

Как сообщил 11 июня 2019 года contact.az, глава Министерства здравоохранения Октай Ширалиев подал в суд на журналиста Теймура Керимова. Министр требует

привлечь журналиста по ст. 147.2 (клевета), и 148 (оскорбление), настаивая на максимальном наказании.

18 мая 2019 года журналист-фрилансер Теймур Керимов провел одиночную акцию протеста перед Министерством здравоохранения. Поводом для протеста послужило взяточничество в медучреждении, с которым столкнулся журналист.

Теймур Керимов, мать которого страдала онкологическим заболеванием, утверждал, что за лечение пожилой женщины и переливание крови врачи потребовали большую сумму денег. А так как их у него нет, он стал символически продавать свою одежду у Минздрава, собирая деньги для матери.

7 июня мать журналиста скончалась. Матери Теймур помочь не смог, а себе головную боль создал. Минздрав подал в Насиминский районный суд иск в отношении Теймура Керимова, требуя привлечь его к уголовной ответственности за клевету.

Судья Бабек Панахов отказался принять иск, мотивируя тем, что Минздрав является юридическим лицом и не может подавать иск в порядке частного обвинения.

Но за дело взялся министр Октай Ширалиев и подал в суд на журналиста уже в качестве физического лица. Как утверждает глава минздрава, журналист оклеветал его, обвинив его во взяточничестве и злоупотреблении алкоголем.

Мы обратились к Теймуру Керимову за комментарием:«Я не обвинял Октая Ширалиева в алкоголизме и в коррупции. Во время встречи с журналистами я сослался на информацию, которая была опубликована на сайтах xeberfakt.az и siam.az и milletinsesi.info, и где министра здравоохранения обвиняли в алкоголизме и коррупции. Почему то информация, опубликованная в этих СМИ, не была опровергнута министром».

По словам председателя Совета прессы Афлатуна Амашева, ответственность в таких случаях падает на источник. «Согласно статье 62 Закона «О СМИ», если журналист распространяет информацию, которая уже была опубликована в других СМИ и не была опровергнута, то он не несет ответственность за ее достоверность. Ответственность несет источник, который распространил эту информацию», — сообщил #.

Председатель Совета прессы также подчеркнул, что не стоит по каждому поводу подавать в суд на журналиста.

«Но я считаю, что и журналист должен внимательно проверять достоверность используемой им информации», — сказал «Зеркалу» Афлатун Амашев.

Как сообщил # руководитель общественного объединения «Ени Несил» Ариф Алиев, государственные структуры не имеют права выдвигать судебный иск за нанесение ущерба деловой репутации и оскорбление чести и достоинства. «А что касается лично министра Октая Ширалиева, то, конечно, он имеет право защитить себя в рамках закона.

Другой вопрос в том, насколько справедливо азербайджанские суды будут рассматривать иск, выдвинутый министром. Я не верю в то, что азербайджанский суд может вынести справедливое решение там, где имеют место денежные или политические интересы», — сказал Ариф Алиев.