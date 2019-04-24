Названа самая красивая женщина планеты

Американская актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Она оказалась на обложке специального выпуска.

Издание отмечает, что артистка совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов Once Upon a Farm и участие в движении помощи детям Save the Children. Кроме того, она сама является матерью троих детей.

В интервью People 47-летняя актриса призналась, что в молодости не считала себя привлекательной, а родители никогда не делали комплименты ее внешности. Она добавила, что сейчас в свободное время чаще всего носит спортивную одежду, а также совсем не умеет правильно наносить макияж. Кроме того, Гарнер отметила, что наиболее привлекательной чувствует себя, когда возвращается домой после фотосессии, а ее семья просит смыть косметику и распустить волосы.

«Я вижу в этом комплимент. Они хотят, чтобы я просто выглядела как их мама», — сказала она.

Отметим, что Дженнифер Гарнер — актриса и продюсер. Она известна по таким фильмам, как «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «Далласский клуб покупателей» и «День святого Валентина». В 2005 году она вышла замуж за Бена Аффлека, а в 2017 году они подали на развод.

Напомним, что в 2018 году журнал People признал самой красивой женщиной планеты певицу Пинк.