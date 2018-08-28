«Настоящий грузин» перечислил деньги от концерта на счет детского Онкоцентра

Наверное, никто и никогда не слышал более страшного приговора, чем рак. Рак страшен тем, что неизлечим, возможность его появления и методы лечения постоянно изучаются, а результат почти всегда один и тот же — смерть.

Азербайджан эта страшная болезнь не обошла стороной. В нашей стране онкология унесла множество жизней вне зависимости от возраста, пола, сферы деятельности людей. В местных СМИ сообщается, что каждый год от онкологических заболеваний в Азербайджане умирают 45-50 тысяч человек.

Как отметил в интервью # главный онколог Республики Азад Керимли, эта информация хоть и соответствует действительности, но обычно сотрудники СМИ не совсем понимают суть, и массам ее передают не разъяснив. “Да, каждый год в Азербайджане от онкологических заболеваний умирают порядка 45-50 тысяч человек. Но это не значит, что он заболел в 2015 и в тот же год умер. Среди этих людей есть и такие, кто болел по 5, 10, 15, 20 лет. Люди также должны знать, что есть люди, которым диагноз рак поставлен 15-17 лет назад, и они до сих пор живы. У меня есть пациент, который поставлен на учет 22 года назад. Но он жив, и все у него нормально. Достижения наши тоже надо отмечать”, — сказал А.Керимли.

По поводу распространяющейся в социальных сетях информации об онкологически больных детях, Керимли отметил, что верить подобным заявлениям и тем более помогать им, переводя на их счета деньги — не стоит. “Мы не верим в это. Информации о болезни детей нет. Были случаи, когда родители открыли счет, начали распространять информацию о болезни ребенка, собрали деньги и уехали отдыхать. У нас для поддержания и лечения онкологических больных , слава Богу, сегодня все есть — и лекарства, и оборудование, и врачи квалифицированные. У нас все под рукой. Мы не нуждаемся ни в чем. Практика благотворительных сборов для онкологических больных есть во всем мире, деньги переводятся на счета специализированных больниц. У нас есть Детский Онкологический Центр. Те, кто хочет помочь онкологическим больным, могут перечислять средства на счет этого Детского Онкологического Центра. Я был во многих странах мира и знаю, что почти везде богатые люди, звезды, певцы и актеры перечисляют средства на счета клиник. У нас такой практики нет. К сожалению, за 6 лет работы детского центра ни разу не было случая, чтобы кто-то провел благотворительную акцию, концерт, а деньги передал в центр. Только однажды на счет Детского Онкологического Центра была переведена определенная сумма, и знаете от кого? Не поверите — от Сосо Павлиашвили. Он дал благотворительный концерт в Баку и перечислил деньги на счет Центра”, — заявил главный онколог.

По словам А.Керимли, как и во всем мире, в Азербайджане чаще всего встречается рак молочной железы и шейки матки у женщин, рак легких и простаты у мужчин. “Такая тенденция существует во всем мире. Заболевание встречается чаще всего у лиц старше 50 лет. У детей чаще наблюдается эмбриональный рак. Но, это излечимо. Естественно, если родители вовремя обращаются”, — отметил он.

На вопрос, по какой причине возникает рак, Азад Керимли заявил, что этиология онкологических заболеваний неизвестна. “Но, стоит отметить, что рак — это болезнь всей природы. То есть, онкология встречается у любого живого существа. Исследования показали, что онкологией болели даже динозавры. То есть, ученые, исследуя останки, кости динозавров выяснили, что и тех онкология не обошла стороной. А они жили миллиарды лет назад”, — сказал Азад Керимли.

На вопрос, в каких регионах чаще всего люди болеют раком, онколог ответил, что в Баку. “Больше всего онкологических больных в городе Баку. Потому что здесь людей много. Естественно, где много людей, там и онкологические болезни встречаются чаще”, — подытожил Азад Керимли.

Профессор Адиль Гейбулла в интервью # подчеркнул, что онкологические больные находятся под полной опекой государства. “С момента, когда человеку поставлен диагноз, и вплоть до терминальной стадии, он находится под опекой государства. Известно, что у нас в стране нет обязательного медицинского страхования, это создает определенные проблемы. Но, несмотря на это, государство должно принимать необходимые медицинские меры, проводить медицинские консультации, диагностические мероприятия и так далее для больных раком, туберкулезом, СПИДом, талассемией. Это так по законодательному акту Азербайджанской Республики. Фактически есть определенные отклонения, но проблема в другом. Нередко онкологические больные лежат в частных госпиталях, оперируются в этих клиниках, а потом для дальнейшего лечения идут в онкологический диспансер. И тут начинаются проблемы. Иногда бывает так, что операции проводятся неполноценно, или проводится лечение, не отвечающее требованиям. Онкоцентр для того и создан, чтобы больные там обследовались, принимали разные формы онкопомощи, химиотерапию, радиотерапию, комбинированное лечение. У нас в стране есть два учреждения онкологического профиля: Национальный Онкологический Центр и Онкологическая клиника Азербайджанского Медицинского Университета. Есть циркуляр министерства Здравоохранения, по которому все больные должны обращаться именно туда”, — отметил медицинский эксперт.

В целом в Азербайджане на учете находятся 43 927 онкологических больных. Эксперты считают, что эта цифра не должна вызывать беспокойства, так как на общее число населения она не так велика.

От редакции: Корреспондент «Зеркало» связался с концертным директором Сосо Павлиашвили, Парвизом Гасановым. Представитель артиста подтвердил факт перечисления денег на счет детского Онкоцентра. “Сосо Павлиашвили не любит об этом говорить. Дети — есть дети, и мы должны все за них молиться. Он помогает детям и нуждающимся по всему миру”,- сказал концертный директор. На вопрос журналиста, откуда Сосо узнал про Детский Онкоцентр в Азербайджане, и что он нуждается в помощи, П.Гасанов ответил: “Об этом центре ему рассказал Эмин Агаларов”.

Напомним, что с именем Сосо Павлиашвили был связан скандал из-за концерта на оккупированных территориях Азербайджана. Его имя попало в черный список МИД Азербайджана. Однако в 2016 году запрет на его въезд на территорию страны был снят. В декабре этого же года С.Павлиашвили приехал в Баку и дал благотворительный концерт. «Все финансы от этого концерта будут перечислены в фонд больных детей. И для меня нет разницы, какой национальности и вероисповедания будут дети! Свою любовь и поддержку мы окажем нашим ангелам, которые сегодня страдают» , — подчеркнул тогда певец.

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