«Настоящий грузин» перечислил деньги от концерта на счет детского Онкоцентра

Наверное,  никто и никогда не слышал более страшного приговора, чем рак. Рак страшен тем, что неизлечим, возможность его появления и методы лечения постоянно изучаются, а результат почти всегда один и тот же — смерть.

Азербайджан эта страшная болезнь не обошла стороной. В нашей стране онкология унесла множество жизней вне зависимости от возраста, пола, сферы деятельности людей. В местных СМИ сообщается, что каждый год от онкологических заболеваний в Азербайджане умирают 45-50 тысяч человек.

Как отметил в интервью # главный онколог Республики Азад Керимли, эта информация хоть и соответствует действительности, но обычно сотрудники СМИ не совсем понимают суть, и массам ее передают не разъяснив. “Да, каждый год в Азербайджане от онкологических заболеваний умирают порядка 45-50 тысяч человек. Но это не значит, что он заболел в 2015 и в тот же год умер. Среди этих людей есть  и такие, кто болел по 5, 10, 15, 20 лет. Люди также должны знать, что есть  люди, которым диагноз рак поставлен 15-17 лет назад, и они  до сих пор живы. У меня есть пациент, который поставлен на учет 22 года назад. Но он жив, и все у него нормально. Достижения наши тоже надо отмечать”, — сказал А.Керимли.

По поводу  распространяющейся в социальных сетях информации об онкологически больных детях, Керимли отметил, что верить подобным заявлениям и тем более помогать им, переводя на их счета деньги — не стоит. “Мы не верим в это. Информации о болезни детей нет. Были случаи, когда родители открыли счет, начали распространять информацию о болезни ребенка, собрали деньги и уехали отдыхать. У нас для поддержания и лечения онкологических больных , слава Богу, сегодня все есть — и лекарства, и оборудование, и врачи квалифицированные. У нас все под рукой. Мы не нуждаемся ни в чем. Практика благотворительных сборов для онкологических больных  есть во всем мире, деньги переводятся на счета специализированных больниц. У нас есть Детский Онкологический Центр. Те, кто хочет помочь онкологическим больным, могут перечислять средства на счет этого Детского Онкологического Центра. Я был во многих странах мира и знаю, что почти везде богатые люди, звезды, певцы и актеры перечисляют средства на счета клиник. У нас такой практики нет.  К сожалению,  за 6 лет работы детского центра ни разу не было случая, чтобы кто-то провел благотворительную акцию, концерт, а деньги передал в центр. Только однажды на счет Детского Онкологического Центра была переведена определенная сумма, и знаете от кого? Не поверите — от Сосо Павлиашвили. Он дал благотворительный концерт в Баку и перечислил  деньги на счет Центра”, — заявил главный онколог.

По словам А.Керимли, как и во всем мире, в Азербайджане чаще всего встречается рак молочной железы и шейки матки у женщин, рак легких и простаты у мужчин. “Такая тенденция существует во всем мире. Заболевание встречается чаще всего у лиц старше 50 лет. У детей чаще наблюдается эмбриональный рак. Но, это излечимо. Естественно, если родители вовремя обращаются”, — отметил он.

На вопрос, по какой причине возникает рак, Азад Керимли заявил, что этиология онкологических заболеваний неизвестна. “Но, стоит отметить, что рак — это болезнь всей природы. То есть, онкология встречается у любого живого существа. Исследования показали, что онкологией болели даже динозавры. То есть, ученые, исследуя останки, кости динозавров выяснили, что и тех онкология не обошла стороной. А они жили миллиарды лет назад”, —  сказал Азад Керимли.

На вопрос, в каких регионах чаще всего люди болеют раком, онколог  ответил, что в Баку. “Больше всего онкологических больных в городе Баку. Потому что здесь людей много. Естественно, где много людей, там и онкологические болезни встречаются чаще”, — подытожил Азад Керимли.

Профессор Адиль Гейбулла в интервью # подчеркнул, что онкологические больные находятся под полной опекой государства. “С момента, когда человеку поставлен диагноз, и вплоть до терминальной стадии, он находится под опекой государства. Известно, что  у нас в стране нет обязательного медицинского страхования, это создает определенные проблемы. Но, несмотря на это, государство должно принимать необходимые медицинские меры, проводить медицинские консультации, диагностические мероприятия и так далее для больных раком, туберкулезом, СПИДом, талассемией. Это так по законодательному акту Азербайджанской Республики. Фактически есть определенные  отклонения, но проблема в другом. Нередко онкологические больные лежат в частных госпиталях, оперируются в этих клиниках, а потом для дальнейшего лечения идут в онкологический диспансер. И тут начинаются проблемы. Иногда бывает так, что операции проводятся неполноценно,  или проводится лечение, не отвечающее требованиям.  Онкоцентр для того и создан, чтобы больные там обследовались, принимали разные формы онкопомощи, химиотерапию, радиотерапию, комбинированное лечение. У нас в стране есть два учреждения  онкологического профиля:  Национальный Онкологический Центр и Онкологическая клиника Азербайджанского Медицинского Университета. Есть циркуляр министерства Здравоохранения, по которому все больные должны обращаться именно туда”, — отметил медицинский эксперт.

В целом в Азербайджане на учете находятся 43 927 онкологических больных. Эксперты считают, что эта цифра не должна вызывать беспокойства, так как на общее число населения она не так велика.

 

От редакцииКорреспондент «Зеркало» связался с концертным директором  Сосо Павлиашвили, Парвизом Гасановым. Представитель артиста подтвердил факт перечисления денег на счет детского Онкоцентра.  “Сосо Павлиашвили  не любит об этом говорить. Дети — есть дети, и мы должны все за них молиться. Он помогает детям и нуждающимся по всему миру”,- сказал концертный директор. На вопрос журналиста, откуда Сосо узнал про Детский Онкоцентр в Азербайджане, и что он нуждается в помощи, П.Гасанов ответил: “Об этом центре ему рассказал Эмин Агаларов”.

Напомним, что с именем Сосо Павлиашвили  был связан скандал из-за концерта на оккупированных территориях Азербайджана.  Его имя попало в черный список МИД Азербайджана.  Однако в 2016 году запрет на его въезд на территорию страны был снят. В декабре этого же года С.Павлиашвили приехал в Баку и дал благотворительный концерт. «Все финансы от этого концерта будут перечислены в фонд больных детей. И для меня нет разницы, какой национальности и вероисповедания будут дети! Свою любовь и поддержку мы окажем нашим ангелам, которые сегодня страдают» , — подчеркнул  тогда певец. 

 

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| 2018-08-28T16:28:40+00:00 28 августа 2018, 16:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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