На грани эмоций: публика в Баку стоя аплодировала актерам с ограниченными возможностями

В рамках II Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре был представлен международный инклюзивный проект «Аргонавты».

Как сообщает #, инициатором постановки является British Council Azerbaijan, а сам спектакль стал итогом масштабной социальной программы «Unlimited: на пути к неограниченным шагам».

В постановке «Аргонавты» задействовано десять профессиональных актеров и танцоров, среди которых — люди с ограниченными возможностями. Режиссер – постановщик спектакля — британский хореограф Бен Дюк из центра современного танца и театрального искусства «Lost Dog». Свою лепту в спектакль внесли также участники известного британского коллектива Candoco.

Вместе со зрителями спектакль посмотрела вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Вечер открыли посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп и директор British Council Azerbaijan Самр Шах, который рассказал о программе Unlimited, успешно осуществляемой в Азербайджане на протяжении 4 лет, и сыгравшей важную роль в развитии инклюзивного общества.

Говоря о проекте «Аргонавты», Самр Шах рассказал, что в нем задействованы актеры из Азербайджана, Грузии и Украины. Сам спектакль он назвал «доказательством того, что у мечты нет, и не может быть никаких границ».

Двадцатиминутная постановка с первой же минуты захватывает зрителя. Герои говорят на азербайджанском, грузинском, украинском и языке жестов. Вся суть сюжета дублируется на азербайджанском и английском языках с помощью монитора, установленного над сценой.

Азербайджан в проекте представляют Нигяр Ибрагимбейли и Вусаля Бабаева. Вусаля – талантливая танцовщица, лишенная способности слышать и говорить.

Вторая часть вечера была посвящена выступлению группы Candoco. Британцы представили публике две постановки — Face In («Лицом к лицу») и You and I Know («Мы оба знаем»).

«Лицом к лицу» — это завораживающий танец двух героев с ограниченными возможностями. Он – с парализованными ногами на коляске, она – без одной руки. Оба творят на сцене невероятное. Красивый, техничный и свободный танец пары раскрывает глубокие чувства актеров, под ритмичную и волнующую мелодию они буквально сразили наповал всех зрителей в зале.

Произведение хореографа Арлена Филлипса «Мы оба знаем» — романтический дуэт, переданный в форме коротких отрывков-серий. Этот не менее эмоциональный и сильный танец, исполняемый группой актеров, в том числе колясочников и передвигающихся с помощью костылей, под звуки урбан и поп музыки с невероятной страстью и чувством обнажает перед зрителем самые глубокие нотки человеческой души.

Публика в неописуемом восторге. На финальном поклоне артистам аплодируют стоя. Нескончаемые овации, восторг, и впечатления – однозначно это был один из лучших проектов Второго Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими.