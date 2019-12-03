Мамедъяров считает поэтапный подход в урегулировании нагорно-карабахского конфликта правильным шагом

Между Баку и Москвой существует большая и серьезная правовая база, двусторонние отношения носят стратегический характер.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджан Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Баку.

«В целом могу сказать, что был обсужден весь спектр вопросов. Наши отношения являются успешным примером, если не сказать образцовым, стратегического сотрудничества», — заявил Э.Мамедъяров.

«Мы обсудили международную проблематику, а также урегулирование нагорно-карабахского конфликта», — заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, данный вопрос является «большой и серьезной темой», как в рамках двусторонних отношений Баку и Москвы, так и в многосторонних, так как Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Правильный шаг — поэтапный подход в урегулировании конфликта. «Конечно, армия должна вернуться в казармы», — сказал азербайджанский министр.

По его словам, стороны подписали План консультаций внешнеполитических ведомств России и Азербайджана на 2020 год.

Он указал, что товарооборот между странам растет: «На данный момент он составляет 2,5 млрд. долларов США и к концу года может достигнуть 3 млрд. долларов», — сказал Э.Мамедъяров.