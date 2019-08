Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров

Новый клип британского музыканта Эда Ширана и хип-хоп исполнителя Stromzy на песню Take Me Back To London за сутки набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.

В отличие от аудиоверсии, где поет только он и Stromzy, в записи клипа приняли участие: рэпер Sir Spyro, актер Jaykae, певец Aitch и другие.

Сингл вошел в последний альбом Ширана No.6 Collaborations Project — пластинку, которую он записал вместе с известными музыкантами, включая Джастина Бибера, Трэвиса Скотта, Skrillex и других.