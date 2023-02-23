Вор должен сидеть в тюрьме. Эта знаменитая фраза Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя» известна многим, если не всем на постсоветском пространстве. Данный справедливый тезис относится к отдельно взятому индивидууму, но как быть, если воровство (одна из самых худших человеческих черт) относится к целому народу, целой нации?

Прибрать к рукам все, что плохо (и не плохо) лежит, стоит, сидит, ходит – вот визитная карточка наших недобрых соседей. Не имея за душой ни материальных, ни духовных, ни культурных ценностей, представители «древнейшего» народа не стали особо заморачиваться в этом вопросе. Они пошли по самому легкому и преступному пути: взять то, что им не принадлежит.

Причем, хаи непривередливы: воруют и памятники истории и культуры, и кухню, и музыку, и даже земли. К землям они питают особую слабость, о чем прекрасно знают в Азербайджане, Турции, Грузии и даже России.

Но сегодня поговорим об армянской «приХватизации» в области музыки. Мы неоднократно писали о том, что соседи, претендующие на авторство всего на планете Земля, то и дело выдавали азербайджанскую музыку и песни за свои.

Таких примеров немало. Армяне крали и музыку Узеира Гаджибейли, песни Рашида Бейбутова и других азербайджанских композиторов и исполнителей. Чтобы представить себе всю скудность армянского музыкального багажа, напомним, что хаи сперли даже песню Раксаны под названием «Инаныммы».

Да что там Раксана, армяне даже азербайджанскую мейхану поют на своем языке, которую, естественно, также выдают в качестве своего фольклора.

Но, пожалуй, самой наглой и бессовестной кражей является присвоение армянами азербайджанской народной песни «Сары гялин». Не мудрствуя лукаво, они лишь поменяли «гялин» на «ахчик». Даже «сары» (в переводе с азербайджанского «желтая») не стали заменять армянским цветом.

И что самое поразительное, представители «многострадального» народа даже под внушительным прессом доказательств, не признают факт воровства. Как говорится, наглость – второе счастье.

Но, как известно, нет правил без исключений. Даже для армян. Наконец-таки и среди них нашлись люди, которые взяли на себя смелость признаться в воровстве.

Так, ведущие Мгер Багдасарян и Ара Казарян упомянули певца Саргиса Абрамяна во время программы «Змеиный язык».

Как пишет армянское издание tert.am, ведущие много эфирного времени посвятили прослушиванию и распространению азербайджанских песен.

«Некий певец по имени Саргис Абрамян украл песню известного азербайджанского исполнителя. Песня под названием «Гечел-хечел» была украдена из песни «Белке де» азербайджанской певицы Рои, которая была опубликована на YouTube 7 лет назад, а дело Саргиса Абрамяна опубликовано 2 года назад»,- говорит Мгер Багдасарян.

Ведущие уверяют, что работу услышали и эксперты, зафиксировавшие плагиат.

«У меня нет музыкального образования, но плагиат налицо. Мы не музыканты, но представили версии специалистам, и они тоже склоняются к предположению, что произведение дублируется», — сказал Ара Казарян.

Ведущие призвали певца удалить видео, которое набрало почти 2 миллиона просмотров, в результате чего певец удалил ролик со своей страницы на YouTube.

Свершилось чудо! Мы услышали не только правду из армянских уст, но и саморазоблачение. Думается, что этим молодым людям не стоит останавливаться на достигнутом, и продолжать разоблачения плагиата своих соплеменников. Уверен, прослушав азербайджанские песни, и сравнив их с «армянскими», они очень удивятся.

А армянским политикам рекомендуется брать с Багдасарян и Казарян пример, и признаться в плагиате в более глобальном масштабе. Имеется в виду бред, который прочно засел в мозгу у наших соседей о том, что Карабах – армянская земля…