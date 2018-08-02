Фонд по защите окружающей среды есть, а канализации нет…

31 июля представители департамента охраны окружающей среды Минэкологии и Главного управления общественной безопасности при министерстве внутренних дел АР провели совместные рейды побережья Каспийского моря на территории Лянкяранского района.

В результате выявлено, что в зоне отдыха «Дельфин» канализационные стоки направлялись прямо в море, туда, где купались отдыхающие.

В других туристических зонах, таких как «Медуза», «Русалка», «Панорама», «Мешеди», «Гяль арада бир», обнаружены груды бытовых отходов, которые периодически там же сжигали с целью утилизации.

В связи с данными фактами были составлены административные протоколы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях АР на сумму в 3,1 тысячи манатов (Sputnik.az).

Как сообщил # главный инженер управления «Лянкяран водный канал» Ниязи Ахадов ни одна из зон отдыха, расположенная на лянкяранском побережье, не подключена к канализационной системе. «Канализационной системой охвачены лишь 8 % населения Лянкярана. Остальные имеют в своих дворах амбары для канализационных отходов», — сказал Ниязи Ахадов.

По словам Ахадова в Лянкяране строится очистительное сооружение. «Когда его запустят, проблемы с канализационной системой будут решены», — сказал # главный инженер.

Сегодня огромное количество центров отдыха находятся на территории поселка Набрань.

Как нам удалось выяснить, в Набрани канализационная система тоже отсутствует полностью.

«В Набране нет канализационной системы. В 2006 году были начаты работы по ее созданию, но до сегодняшнего дня так и не завершены», — заявила # представитель главы исполнительной власти Хачмазского района в поселке Набрань Незакет Искендерова.

«А в центрах отдыха есть канализационная система?», — спросил наш журналист.

«Не знаю. Обратитесь с этим вопросом в Набранский муниципалитет», — посетовала Назакет Искендерова.

По словам председателя муниципалитета Набрани Гудрата Гадимова, в расположенных на территории Набрани зонах отдыха нет канализационной системы. «За это они были оштрафованы Министерством экологии и природных ресурсов», — сказал Гадимов.

Как Министерство экологии и природных ресурсов может требовать соблюдения экологических норм в условиях полного отсутствия канализационной системы?

Этот вопрос мы задали главе департамента экологии и природных ресурсов города Баку Фахраддину Искендерову. «За административным правонарушением должно последовать наказание. А слив канализационной воды в море является административным правонарушением», — сказал # Фахраддин Искендеров. На вопрос журналиста, был ли закрыт хоть один центр отдыха, нарушающий экологические нормы, представитель министерства заявил, что они не имеют права закрывать. «Мы можем их только оштрафовать», — сказал он.

И последнее, что удалось выяснить нашему журналисту в министерстве: все штрафы направляются в Фонд по защите окружающей среды.

Какой среды? Комментарии излишни…

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