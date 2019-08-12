Деньги в минфине, дефицита в бюджете нет – волноваться не стоит

22 июля 2019 года в связи с Днем прессы президент страны Ильхам Алиев издал указ о выделении 1 миллиона манатов из Резервного фонда на укрепление материально — технической базы издаваемых в Азербайджане газет.

К сожалению, вокруг исполнения указа возникло некоторое недовольство. Так, ряд редакторов обвинили Государственный Фонд поддержки СМИ в том, что он хочет «присвоить» эти деньги и направить их на покрытие дефицита в бюджете.

По словам главного редактора «525 – й газеты» Рашада Меджида, об этом ему сказал исполнительный директор Фонда Вюгар Сафарли. СМИ. Главный редактор газеты «Шарг» Акиф Ашырлы возмущен решением Фонда перенаправить деньги на покрытие дефицита Фонда. «Необходимо выяснить законность этого решения», — заявил Акиф Ашырлы.

# решило выяснить, как образовался дефицит в и почему покрывать «недостачу» в бюджете Фонда поддержки СМИ надо на деньги, выделенные президентом на укрепление материально — технической базы издаваемых в Азербайджане газет.

Как заявил # член правления Совета Прессы Азер Хасрет, в указе президента ничего не говорится о том, что выделенные средства Фонд поддержки СМИ может расходовать по собственному усмотрению. «Государство полностью покрывает расходы этого Фонда. О каком дефиците в данном случае может идти речь?», — задается вопросом Азер Хасрет.

Специалист по правам медиа Алескер Мамедли не верит в то, что Фонд поддержки СМИ мог направить средства выделенные президентом на покрытие собственного бюджета. «Потому что в указе президента четко указано для решения каких задач выделяются эти деньги», — считает Алескер Мамедли.

Исполнительный директор Фонда поддержки СМИ Вюгар Сафарли, на вопрос, будут ли деньги выданы СМИ или пойдут на покрытие дефицита, заявил #: «Никакого дефицита в бюджете в нашей организации не существует. Все выделенные главой государства на поддержку газет средства будут потрачены по предназначению. Деньги, скорее всего, уже размещены на счетах Министерства финансов». Здесь следует отметить, что Фонд поддержки СМИ при президенте Азербайджана является государственным органом, все средства которого, включая зарплаты работников, выделяются из бюджета.

Как сообщили # в пресс- службе министерства финансов, деньги поступили, и уточнили, что расходование средств, выделенных главой государства, будет проводиться на основании заказа Фонда поддержки СМИ.

Мы позвонили главному редактору «525-й газеты» Рашадом Меджидом и рассказали, что повода для беспокойства у редакторов нет: деньги в минфине, ждут заказа от Фонда. «О том, что в бюджете Фонда поддержки СМИ образовался дефицит и средства, выделенные главой государства, будут направлены на решение этой проблемы, мне сказал лично Вюгар Сафарли. И объяснил это тем, что газетам 1 категории выделили 20 тыс.манатов», — утверждает главный редактор.

Возможно, Вюгар Сафарли неясно выразился, или Рашад Меджид его неправильно понял. Но из того, что нам удалось выяснить, повода для беспокойства нет: деньги, выделенные президентом, дойдут до тех, кто в них нуждается…