Чрезвычайная ситуация или почему сгорел «Diqlas»?

Утром 26 марта 2019 года в торговом центре «Diqlas» на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар.

Пламя распространилось до четвертого этажа здания. На место происшествия были привлечены пожарные бригады Государственной службы противопожарной защиты, спасатели Службы спасения особого риска, личный состав войск гражданской обороны и 3 вертолета авиационного подразделения МЧС.

По словам владельца торгового центра, пожар начался в расположенной неподалеку донерной. Огонь из донерной перекинулся на магазины одежды в торговом центре, затем охватил все здание.

Как сообщил журналистам, начальник штаба Государственной противопожарной службы МЧС Акпер Новрузов, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы: «Огонь широко распространился из-за того, что со стороны руководства объекта не было серьезного контроля над соблюдением правил безопасности. Точная причина пожара станет известна после расследования».

На месте пожара побывал министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, который заявил журналистам, что фасад здания был облицован легковоспламеняющимся материалом — алкопоном. По словам Гейдарова, частичная локализация огня не позволила пламени распространиться на соседние строения. «В противном случае, избежать масштабного пожара было бы трудно», — заявил глава МЧС.

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О противопожарной безопасности» задачей предприятий является сохранение в рабочем состоянии средств противопожарной системы. В соответствии с этим законом, также запрещается украшение зданий легко воспламеняющими материалами. Обязанностью соответствующего органа исполнительной власти, ответственного за противопожарную безопасность, является контролирование исполнения требований этого закона.

Органом исполнительной власти, ответственным за противопожарную безопасность, как известно, является Министерство по чрезвычайным ситуациям. Почему же министерство не проследило, каким материалом облицован ТЦ? Неужели трагедия в жилом доме в 2015 году не послужила уроком? Почему в ТЦ не было системы противопожарной безопасности? Мы решили выяснить, как обстоит дело с системой безопасности в других торговых центрах?

Как заявили нам представители Торгового центра «QLORİYA», установленная в их здании система противопожарной безопасности отвечает всем современным стандартам. «Установление системы противопожарной системы происходило под контролем Министерства по чрезвычайной ситуации. МЧС периодически проводит проверку системы противопожарной безопасности в нашем центре», — заявили нам сотрудники «QLORİYA».

Администратор CASPİAN SHOPPİNG CENTER Октай ( к сожалению, он не назвал свою фамилию) сказал # почти то же самое:

«Мы установили систему противопожарной системы на всех этажах. Установление системы противопожарной безопасности происходило под непосредственным контролем министерства по чрезвычайным ситуациям. Каждые шесть месяцев МЧС проводит проверку систему противопожарной безопасности в нашем центре».

Если сотрудники этих центров не лукавят, и все у них с противопожарной безопасностью хорошо, то чем объяснить «невнимательность» МЧС в случае с «Diqlas»?

Ответ на этот вопрос мы попытались получить у руководителя пресс- службы МЧС Яхья Бабанлы.

Но, к сожалению, он так и не ответил на наши звонки.

От редакции: От пожаров, наводнений и всех других катастроф никто не застрахован. Но задача соответствующих структур сделать так, чтобы в результате стихийных бедствий, было как можно меньше жертв и потерь. Неправильно, когда сотрудник МЧС заявляет об отсутствии противопожарной системы на предприятии, неправильно, когда министр заявляет, что центр облицован легковоспламеняющимся материалом. Как же тогда МЧС принимало это здание? А с другой стороны, нельзя все сваливать на госструктуры. Человек, который хочет заняться бизнесом и берет для этого кредит, приобретает оборудование, товар, должен тоже подумать о «безопасности» своего бизнеса и застраховать его, требовать установления противопожарной системы, хотя бы приобрести огнетушитель. Если каждый на своем месте будет заниматься своим делом и своими обязанностями, то и таких форс-мажорных ситуаций будет намного меньше. И, кстати, с журналистами не фотографироваться надо, а отвечать на их вопросы…