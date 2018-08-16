26-летняя история азербайджанского маната: взлеты и падения.

15 августа, исполнилось 26 лет со дня введения в обращение национальной валюты Азербайджана – маната.

После обретения Азербайджаном независимости в конце прошлого века, указом тогдашнего президента Абульфаза Эльчибея «О выпуске в обращение национальной валюты» от 15 июля 1992 года была заложена основа создания азербайджанского маната.

В августе 1992 года были введены в обращение купюры номиналом 1, 10 и 250 манат, в ноябре – монеты номиналом 5, 10, 20 и 50 гяпик, в декабре — купюры номиналом 5 манат, а в марте 1993 года — купюры в 50, 100, 500 и 1 000 манат. Первые деньги Азербайджана были напечатаны Центробанком Франции.

С августа 1992 года по январь 1994 года на территории страны были в обращении как манаты, так и рубли, 1 манат был эквивалентен 10 рублям. Указом президента Гейдара Алиева от 11 декабря 1993 года «Об объявлении национальной валюты единственным платежным средством на территории республики» Азербайджан вышел из рублевой зоны. Таким образом, Национальный банк приступил к осуществлению независимой денежной и курсовой политики.

За почти три десятилетия, национальная валюта несколько раз меняла внешний вид, деноминировалась, приравнявшись на местном финрынке к доллару, и дважды девальвировалась, обесценившись почти в два раза. По решению Центрального Банка Азербайджана, в конце 2015 года манат пустили в свободное плавание, но вот научилась ли наша нацвалюта плавать, мы не знаем. А экономисты знают.

Так, экономический эксперт Азер Мехтиев в интервью «Зеркало» заявил, что смена советского рубля на национальную валюту была неизбежна. “Наша национальная валюта — азербайджанский манат. Введение в обращение национальной валюты одно из важнейших условий независимости. Если страна приобретает независимость, у нее должна быть собственная валюта, как один из государственных атрибутов. И то, что Азербайджан, восстановив независимость, выпустил собственную валюту — это абсолютно нормально. Мы все помним, в каком сложном положении была страна после восстановления независимости. У страны, только что вышедшей из состава Советского союза, не было независимой экономики. В стране шли серьезные реформы — мы переходили из социалистического строя в капиталистический. Все это в обязательном порядке должно было сказаться на судьбе нацвалюты. В первое время ввода нацвалюты в оборот, в результате высокой инфляции, она с большой скоростью потеряла ценность. 1994 год ознаменовался как год самой высокой инфляции в истории Азербайджана ”.

На самом деле, на первом этапе экономического развития (до 1995 года) Азербайджана, процесс либерализации сопровождался резким повышением цен в стране.

Доктор философии, научный сотрудник Национального музея Истории Азербайджана НАНА Гюнель Алиева-Мамедова пишет, что в 1991 году валовой внутренний продукт (ВВП) составлял 2,7 миллиардов манат, а ВВП в течение 1991—1995 гг. уменьшался каждый год на 13—20 %. Денежный доход населения, который является обобщенным показателем уровня жизни населения, снизился в реальном выражении в 3,6 раза, а денежные доходы на душу населения в среднем 1,4 раза. В результате выхода из строя производственных отраслей уровень безработицы значительно возрос, поэтому в течение 1991—1995 гг. наблюдалось уменьшение числа занятого населения среди экономически активных граждан.

“Начиная с 1991 года, в течение 4 лет уровень реальных доходов населения по заработной плате снизился в 8,2 раза. Такое положение значительно ускорило экономический упадок, и на этом этапе инфляция поднялась до своего высшего уровня — этапа гиперинфляции (например, уровень инфляции в 1994 году составлял 1763,5 %). Инфляция еще более ускорялась из-за резкого уменьшения производства, политической нестабильности, войны, процессы экономики, такие как стихийное функционирование рыночных элементов и т. д. тоже оказали влияние”, — сообщает Г.Алиева-Мамедова.

Азер Мехтиев отмечает, что с 1 января 2006 года национальная валюта была деноминирована — 1 новый азербайджанский дензнак приравняли к старым 5000 манат. “Это было сделано для облегчения расчета. После деноминации, естественно, происходили определенные процессы — новый манат укрепился, это было связано с повышением дохода от нефти и запасов иностранной валюты. 1 манат был равен примерно 1 доллару США. Примерно в середине 2008 года, цена доллара упала, и 1 доллар стал равен 78 гяпикам. Это можно назвать сильным укреплением маната , но расценивается это скорее как “голландский синдром” («Голландская болезнь» (эффект Гронингена) — негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Прим. автора)”

3 августа 2007 года Европейский банк реконструкции и развития опубликовал отчет, в котором прошелся по азербайджанскому «экономическому чуду». Нефтяной бум в Азербайджане, приведший почти к двукратному росту ВВП на душу населения за 2 (2006-2007) года и выведший страну в мировые лидеры по темпу экономического развития, нес в себе существенную угрозу макроэкономической стабильности и структурному балансу.

По словам Азера Мехтиева, в экономике страны не наблюдалось диверсификации. «Процессы регулирует не валюта, а состояние экономики страны в целом. Точнее судьбу валюты определяет экономика страны и процессы, которые в ней идут. Укрепление маната происходило не на фоне усиления экономики, просто пошел большой поток долларов в страну. А начиная с середины 2014 года, когда цена на нефть на мировом рынке резко упала, а в стране сократилось добыча нефти, долларовый поток резко сократился. И тут выявилась другая сторона “голландского синдрома”: страна оказалась зависима от импорта, появилась потребность в долларах. На фоне всех этих процессов, манат обесценился в два раза. Несмотря на то, что официальный курс был объявлен 1$=1,55 AZN, в стране доллар продавался по цене 1,80 манат. После стабилизации цен на нефть на мировом рынке, курс доллара определился на уровне 1$=1,78 AZN”, — подытожил эксперт.

В любом случае, родной манат остается национальной валютой и средством для оплаты, хотя пока и не научился плавать, несмотря на обещания власть имущих.

Несмотря на все беды, которые он перенес за свои недолгие 26 лет жизни, недавно была выпущена купюра номиналом в 200 манат. Фотография быстро распространилась в местном сегменте социальных сетей, народ несказанно обрадовался и смог вдоволь насмотреться на неожиданно презентованную купюру, хоть и виртуально,

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