На сцене Государственного Театра Песни им. Рашида Бейбутова состоялась захватывающая постановка грандиозного мюзикла «Бродвейская История» на азербайджанском языке. Мюзикл был представлен при поддержке посольства США в Азербайджане. За авторством и созданием этого уникального проекта стоит руководитель компании «Jam Group» – Азиз Азизов, сообщает #.

Мюзикл поразил зрителей разнообразием танцевальных номеров, яркостью костюмов, потрясающими декорациями и, конечно же, оригинальными вокальными композициями, исполненными талантливыми артистами.

Подготовка этого великолепного мюзикла заняла около 2 месяцев. Главный хореограф команды, Диляра Мурсалова, вложила огромный труд в создание массовых танцевальных номеров, а вокальная и хоровая часть спектакля, а также продюсирование проекта, были возложены на Рауфа Мусаева.

Особое внимание следует уделить Ляман Мустафаевой и Елизавете Горленской за их вклад в создание потрясающих декораций и костюмов, которые сумели передать атмосферу мюзикла на высочайшем уровне.

Для успешной реализации проекта был проведен тщательный кастинг, в результате чего было отобрано 10 дополнительных талантливых исполнителей, которые стали неотъемлемой частью этого проекта.

Радостно отметить, что Союз Молодежи Азербайджана при активной поддержке Председателя Закира Алиева играл важную роль в реализации этого и многих других проектов. Мы признаем значимый вклад организации в развитие культурной сцены страны.

Театр «Jam SS» также радостно объявляет о планах открытия детской театральной студии. На данный момент уже успешно работает летняя детская театральная студия.

Руководитель театра «Jam SS» — Азиз Азизов — также поделился будущими планами театра. В ближайшие даты зрителей ожидают захватывающие мюзиклы: «Величайший Шоумен» 23 сентября, «Мама Мия: История о Донне» 7 октября, а также для наших маленьких зрителей с 15 октября будут представлены мюзиклы «Труп невесты», «Монстры в Баку» и другие захватывающие спектакли.