Зять Рамиза Мехтиева предстал перед судом из-за пышной свадьбы во время карантина

 

Бывший депутат Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев доставлены в Апшеронский районный суд в связи с проведением пышной свадьбы, несмотря на действующий в стране карантинный режим.

18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента, президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева. Спустя несколько дней в соцсетях появилось видео этой свадьбы.

Видео, на котором запечатлены некоторые чиновники, депутаты, вызвало широкий резонанс среди общественности.

И.Алиев является зятем Рамиза Мехтиева.

| 2020-08-22T12:44:10+04:00 22 августа 2020, 12:50|12345 (Пока оценок нет)
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