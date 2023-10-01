Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия нападет на ее государство или страны Балтии, если Украина не устоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Грузинский лидер считает, что в Украине сейчас ведется важнейшее сражение, потому что под угрозой вся Европа, сама демократия и ее будущее.
На вопрос, что будет, если Россию не остановить в Украине, она ответила:
«Чья очередь придет? Нас или вас. Вы уже сказали нам, что мы следующие, если Россия не остановится на Украине. В нашей стране на оккупированных территориях находятся российские военные базы».
По ее словам, последние события показывают, что президент РФ Владимир Путин затруднился реализовать свои амбиции, которые он ставил перед собой.