Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия нападет на ее государство или страны Балтии, если Украина не устоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

«Устойчивость и мужество, которые демонстрируют Украина и ее президент, показывают всему миру, что они способны противостоять военному могуществу России, противостоять российской армии, унизить российскую армию», — заявила Зурабишвили.

Грузинский лидер считает, что в Украине сейчас ведется важнейшее сражение, потому что под угрозой вся Европа, сама демократия и ее будущее.

На вопрос, что будет, если Россию не остановить в Украине, она ответила:

«Чья очередь придет? Нас или вас. Вы уже сказали нам, что мы следующие, если Россия не остановится на Украине. В нашей стране на оккупированных территориях находятся российские военные базы».

По ее словам, последние события показывают, что президент РФ Владимир Путин затруднился реализовать свои амбиции, которые он ставил перед собой.