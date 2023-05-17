Зенитно-ракетный комплекс Patriot, размещенный в жилой застройке Киева, получил «минимальные» повреждения в ходе атаки российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Система функционирует, сообщили чиновники, и радиолокационный компонент, один из основных элементов, не был поврежден. Чиновники не считают, что систему нужно будет вывозить для починки», — указано в сообщении.

Источник телеканала отметил, что Пентагон отправил инспектора для оценки состояния зенитно-ракетного комплекса.