Золотой год – выручка от экспорта драгметалла увеличилась вслед за ростом цен

Пандемия коронавируса и сопряженный с мировой финансовой нестабильностью рост цен на золото поспособствовали увеличению выручки от экспорта драгоценного металла.

В августе этого года Азербайджан экспортировал за рубеж золота на 28 млн долларов США, говорится в «Обзоре экспорта», опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций. Сообщается, что упомянутый показатель аж на 5,3 млн долларов, или 23,3% больше, чем в августе минувшего года. По итогам января – августа экспорт золота на зарубежные рынки вовсе побил отметку в 124,4 млн долларов — это на 16,7 млн долларов, или 15,5% больше, чем с января по август прошлого года.

Августовское увеличение экспорта в денежном выражении не случайно. Ведь именно в этом месяце цены на золото обновили исторический максимум, показав рост на 36% с начала года. Несмотря на текущую коррекцию цены, золото как инвестиционный актив лидирует с начала года. За истекшее полугодие стоимость драгметалла выросла на 30% и достигла своего исторического максимума с 2011 года, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.

Аналитики объяснили прирост валютных поступлений из этого источника совокупностью сразу нескольких факторов. Рост цен на золото ускорился на фоне существующей экономической неопределенности из-за пандемии коронавируса. В таких условиях инвесторы выбирают для финансовых вложений наиболее стабильные активы, к которым как раз и относится этот драгоценный металл. Ситуация подогревалась ослаблением доллара, а также продолжающимся конфликтом США и Китая.

Экономисты ожидают дальнейшего витка подорожания, отмечая, что этому будет способствовать новая вспышка пандемии, вторая волна экономического кризиса, нестабильность и, в том числе, эскалация военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, да еще и выборы президента США на носу. Все это обеспечивает идеальный шторм. Инвесторы снова вспомнили про золото как спасительный актив на случай экономического коллапса. Фондовые пузыри и плохие госдолги во многих западных странах никуда пока не делись.

Несмотря на общий рост валютных поступлений по линии экспорта золота, добыча этого металла в январе-августе в нашей стране, напротив, понизилась. По данным Государственного комитета статистики, в отчетные месяцы добыча составила 2 тыс. 364,6 кг, что на 1,7% меньше показателя аналогичного периода минувшего года. По данным статистики, на 1 сентября 2020 года запасы добытого золота на складах компаний-производителей составляют 293,2 кг,

Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений: одного — в Нахчыване, двух — в Гедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех — в Кяльбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC — 49%. Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра — в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года — рудник Угур. Кроме этого, добычей золота и серебра занимается ЗАО AzerGold, созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.