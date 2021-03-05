Зло в чиновничьем кресле

Этот момент из романа братьев Вайнеров «Эра милосердия», по мотивам которого был снят многосерийный кинофильм «Место встречи изменить нельзя», я считаю одним из лучших в произведении. Речь идет о диалоге между Михаилом Михайловичем Бомзе, соседом Шарапова по коммунальной квартире на Сретенке, и Глебом Жегловым.

«Мы пережили самую страшную в человеческой истории войну, и понадобятся годы, а может быть, десятилетия, чтобы залечить, изгладить ее материальные и моральные последствия», — произнес Бомзе.

Азербайджан также пережил недавно войну. Победоносную, завершившуюся возвращением находившихся под армянской оккупацией более четверти века семи районов страны. Они освобождены, флаг Азербайджана водружен в Шуше.

Но мы заплатили за эту победу очень высокую цену. Нет, речь идет не только об экономической составляющей, хотя победа в войне, где использовались самые новейшие технологии, в прямом смысле слова, стоила больших экономических затрат. При этом, экономические потери ничто по сравнению с потерями людскими. Напомню, что по данным за период с 27 сентября по 14 декабря 2020 года число погибших среди гражданского населения с азербайджанской стороны составило 101 человек и 423 мирных жителя были ранены. Плюс, к 2 марта 2021 года, число погибших в 44-дневной войне азербайджанских военнослужащих составило 2881 человек. Мы навсегда перед ними в неоплатном долгу.

В долгу мы все и перед теми азербайджанскими военнослужащими, что получили ранения в ходе освободительной Отечественной войны. Об этом регулярно говорят в своих выступлениях президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева. И не просто говорят. По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в рамках проекта «Обеспечение высокотехнологичными протезами солдат и офицеров, раненных в апрельских боях» ставшие инвалидами войны были обеспечены средствами всемирно известных компаний — производителей протезов из Германии, Исландии, Великобритании.

Кроме того, распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в Протезно-ортопедическом и реабилитационном центре Минтруда и соцзащиты населения был создан цех по производству высокотехнологичных протезов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией OTTO BOKK из Германии, являющейся одним из самых известных производителей протезов.

В целом, в прошлом году Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило 11 344 лиц, в том числе 1 648 лиц, получивших инвалидность в связи с войной, 35 тысячами средств реабилитации. Плюс, по инициативе фонда «YAŞAT» израильские врачи, продолжают обследование и лечение наших ветеранов войны. Только за первые 4 дня израильские врачи обследовали 130 участников войны. 22 из них были прооперированы, 25 установили глазные протезы.

«Пожилая женщина из Израиля подарила азербайджанскому солдату-инвалиду глаза своего погибшего мужа. Именно благодаря этому наш солдат заново смог увидеть мир. Причем, министр здравоохранения Израиля дал специальное разрешение на вывоз органа за рубеж. Я не знаю, как зовут эту святую женщину, но как азербайджанец, я выражаю ей слова своей глубочайшей признательности. Эти же слова благодарности, признательности, восхищения я выражаю всем израильским врачам, что приехали в Азербайджан по инициативе фонда «YAŞAT», и продолжают обследование и лечение наших ветеранов войны», — написал на своей странице в Фейсбук глава ОДАУ Хикмет Джавадов.

Уверен, что аналогичные слова сейчас готовы высказать в адрес врачей из Израиля все наши сограждане. Но в то же время, говоря о большой работе, которая уже проделана в этом направлении, нельзя умалчивать и о проблемах. Кто их создает? Нечистоплотные и циничные чиновники. В социальных сетях есть немало видео, содержащих шокирующие рассказы о том, что порой творят те, кому государство доверило заботу об инвалидах войны.

Это и рассказ одного кази о том, что ему не выдают вторую группу инвалидности, хотя он потерял один глаз, а вторым видит в очках на 25-30%, а без очков на 8-10%. Это и сюжет, где человек, у которого нет ноги до колена, утверждает, что и ему, ветерану войны, не дают инвалидность. Он и вопрошает: «Может мне целиком отрубить себе ногу, чтобы понятнее было, что я инвалид ?!». После просмотра такого рода видео к горлу подступает ком.

Неужели некоторые чиновники настолько охамели и настолько жаждут денег, что готовы нарушать законные права тех, кто защищал Родину, кто вернул нам Карабах?! Зачем нужно настраивать граждан против государства, руководства страны, которое так много сделало для великой Победы, для лечения ветеранов войны?! Получается, что победив армянских захватчиков, освободив наши территории от оккупантов, мы так и не победили циников в чиновничьих креслах.

Которые, как только начинается критика в их адрес, спешат обвинить требующих всего того, что они по праву заслужили, «выступающими против государства». Это не просто аморально. За такое нужно снимать с должности, арестовывать и демонстрировать их по отечественным телеканалам, дабы больше ни у кого и в мыслях не было позариться на то, что принадлежит ветеранам и инвалидам великой Отечественной войны. Только так, искореняя зло в чиновничьем кресле, мы можем, если не добиться наступления эры милосердия, то доказать свою способность добиваться справедливости.