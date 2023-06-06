Всемирно известный футболист, нападающий «Милана» Златан Ибрагимович завершил карьеру футболиста.

41-летний футболист сообщил об этом на церемонии прощания с болельщиками после матча заключительного тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной».

Ибрагимович не сыграл в последнем матче из-за травмы. Но после победы (3:1) форвард «Милана» вышел на поле, сказал речь и совершил круг почёта перед трибунами. Шведский нападающий также не сдержал слёз во время прощальной речи.

«Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью – игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Время сказать футболу до свидания. Но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики», — сказал он.

Златан начал профессиональную карьеру в 1999 году. Помимо «Милана», он выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ибрагимович провел 122 матча за сборную Швеции и забил 62 гола – это рекорд команды.

За свою карьеру нападающий выиграл 34 трофея: 4 с «Аяксом», 2 с «Ювентусом» (эти титулы были аннулированы вследствие «кальчополи»), 5 с «Интером», 5 с «Барселоной», 3 с «Миланом», 12 с «ПСЖ», 3 с «Манчестер Юнайтед».