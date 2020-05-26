Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии Squawka.
Напомним, Зидан является единственным тренером, которому удалось выиграть три лиги чемпионов подряд. Все три победы были одержаны со «сливочными» — в 2016, 2017 и 2018 годах. Всего Зидан выиграл 26 матчей в рамках Лиги чемпионов.
На втором месте находится нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Ему удалось дважды привести «Барселону» к победе в Лиге чемпионов (2009 и 2011 годы).
Замкнул тройку лучших наставников в истории Лиги чемпионов нынешний главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти. Ему удалось выиграть Лигу чемпионов с двумя клубами – с «Миланом» в 2003 и 2007 годах и с «Реалом» в 2014 году.
Полностью топ-10 специалистов выглядит следующим образом:
- Зинедин Зидан («Реал»)
- Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»)
- Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»)
- Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»)
- Луи ван Гал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»)
- Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)
- Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»)
- Висенте дель Боске («Реал»)
- Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»)
- Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»).
(championat.com)