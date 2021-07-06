Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко отдал свои призовые, полученные за участие на Евро-2020 на лечение детей во Львове. Об этом сообщает официальный инстаграм сборной Украины. Александр пожертвовал деньги для оперирования детей, страдающих врожденными и послеожоговыми повреждениями. Для этого украинец оплатил услуги немецкого пластического хирурга Клауса Экснера.

Напомним, за попадание на турнир украинцы получили 9,25 миллиона евро, 1,5 миллиона команда заработала благодаря победе над Северной Македонией (2:1. Выход в 1/8 принес команде Андрея Шевченко еще два миллиона, а после выхода в четвертьфинал команде полагается еще 3,25 миллиона. (gazeta.ru)