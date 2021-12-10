«Барселона» может расстаться с несколькими футболистами из-за невыхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Планируя бюджет на нынешний сезон, руководители «Барсы» закладывались на выход в плей-офф турнира и рассчитывали на деньги, которые принесло бы клубу участие в решающих матчах Лиги чемпионов. Однако сине-гранатовые заняли 3-е место в группе и вылетели в Лигу Европы. Чтобы нивелировать понесенные потери, зимой «Барса» планирует расстаться с несколькими игроками.

По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб может расстаться с тремя футболистами, которых считают достаточно ликвидными, – это Френки де Йонг, Марк-Андре тер Стеген и Серджиньо Дест. (sports.ru)