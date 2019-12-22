Зидана снова ограбили

Дом наставника «сливочных» Зинедина Зидана посетили грабители.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан снова стал жертвой ограбления, сообщает испанское издание As. В доме, который находится в городке Лубрин (провинция Альмерия), на момент преступления никого не было.

В полицию было подано заявление об ограблении, однако никаких подробностей не сообщается. Неизвестна даже сумма украденного имущества.

Трехэтажный особняк Зидана с единственным в городе бассейном был приобретен в 2010 году и именно здесь, в 72 км от административного центра провинции, француз со своей женой нашли идеальное место, чтобы избежать медиа-шума.

Напомним, это не первое подобное преступление за последнее время в Испании. Ранее от действий грабителей пострадали Каземиро, Васкес, Зинедин Зидан, Иско, Мората и Томас Партей. Обычно дома игроков грабят во время матчей или во время их заезда на тренировочные базы перед важными поединками. К слову, в октябре прошлого года испанская Гражданская гвардия ликвидировала преступную сеть, которая специализировалась на нападениях на дома футболистов, однако серия преступлений продолжилась. (football24.ua)