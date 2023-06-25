Зинедин Зидан хочет вернуться к тренерской работе.

«Если перерыв наступил, то он был нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать.

Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить ее к матчам, все совершенно по-другому.

И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет», – сказал француз Téléfoot.

Бывший тренер «Реала» остается без работы с мая 2021 года. За этот период интерес к Зидану приписывали «ПСЖ», «Тоттенхэму» и «Аль-Насру». (sports.ru)