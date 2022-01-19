Пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона прошла без журналистов, которые ушли в знак протеста против запрета задавать вопросы. Об этом сообщает издание FranceInfo.

«Пресс-конференция, которая должна была состояться после (выступления Макрона в Европарламенте), трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала», — рассказал корреспондент издания.

Журналист французского телеканала CNews Лоик Синьор написал в Twitter, что представители СМИ несколько часов ждали появления Макрона, чтобы задать ему вопросы.

Речь французского лидера была посвящена приоритетам, которые ставит перед собой Франция, которая до с 1 января по 30 июня председательствует в Совете Евросоюза.

Макрон в свою очередь заявил, что уже комментировал председательство Франции в декабре прошлого года.