Журналистское объединение России продолжит следить за делом Ивана Сафронова

Союз журналистов России (СЖР) продолжит следить за уголовным делом в отношении бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, несмотря на заверение Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, что обвинение в госизмене не связано с его журналистской деятельностью. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил председатель СЖР Владимир Соловьев.

Его комментарий последовал в связи с ответом на запрос объединения, полученным от Центра общественных связей ФСБ. У нем, в частности, утверждалось, что инкриминируемое Сафронову преступное деяние «не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности». Запрос СЖР был ранее направлен на имя директора ФСБ Александра Бортникова

«Мы, конечно, продолжим следить за ситуацией, будем пытаться понять, что происходит с этим делом», — цитирует Соловьева агентство «Интерфакс». «Потому что все-таки, возможно, в процессе следствия и судебных разбирательств будут сделаны какие-то новые заявления», — отметил он, добавив, что надеется на «более подробную информацию».

Ранее глава СЖР высказал мнение, что абсолютная закрытость в деле Сафронова может привести к росту самоцензуры среди сотрудников СМИ.