Журналистика между свободой и безопасностью…

Опыт показывает, что постоянное противопоставление самых различных понятий и категорий не самый подходящий интеллектуально-познавательный метод, и он не всегда приводит к пониманию сути исследуемых предметов.

К таким категориям относятся безопасность и свобода, которые одинаковым образом важны для человека и составляют ядро, т.н. естественных прав человека.

Но не только простые смертные, т.е. обычные люди, даже специалисты, когда рассуждают об этих понятиях, как правило, говорят не «безопасность и свобода», а «безопасность или свобода», тем самым представляют их, как противоречивые и даже взаимно исключающие понятия.

Плюс, ситуация особенно обостряется, когда речь идет об одном из институциональных воплощений свободы – о свободе слова в широком смысле и о деятельности самых различных видов свободного медиа.

Что скрывать, когда шла Вторая Карабахская Война наше правительство было вынуждено ограничить доступ к интернету, по той простой причине, что сами не ведая, люди в социальных сетях иногда не соблюдают даже элементарные требования безопасности.

Но думать, что с окончанием войны закончилась и эта проблема, было бы совсем неправильно – нет, теперь разрабатывается новое законодательство о журналистике и журналистской деятельности, поэтому такие обсуждения важны, как никогда

Вдобавок, противопоставление двух понятий с этим не исчерпывается. Причина не только в том, что разница между ними более чем философская – одна из этих категорий (безопасность) предполагает расширения функциональной сферы государства, другая же (свобода), наоборот, сужает.

Дело еще в том, что границы этих понятий точно не определены и вряд ли, когда-нибудь будут однозначно определены.

А если что-то точно не определяется, возникает почва для различных спекуляций, и, как правило, спекулируют не только обычные люди или общества, но и власть имущие.

И это касается не только сложных периодов в жизни общества и государства, нет, тут все относительно проще,- во время войн или стихийных бедствий, вообще, во время чрезвычайных происшествий, как правило, выигрывают сторонники безопасности, т.к. в таких случаях права и свободы могут быть временно ограничены.

Но стремления постоянно ограничивать права и свободы людей этим не исчерпываются, потому что сама власть базируется на таком институте, как безопасность, в противном случае, наверное, не было бы нужды в нем…

Например, всем довольно хорошо известны последние события в России, происходящие вокруг оппозиционного политика Алексея Навального.

Президент Путин и его сторонники открыто заявляют, что приход в большую политику таких людей, как Навальный, таит в себе большие опасности для страны.

Эту гипотезу в принципе, можно обсуждать, но при этом возникают некоторые серьезные вопросы.

Во-первых, в чем, вообще, опасность Навального для России? Во-вторых, почему опасность определяется не самим обществом, а отдельными, т.е. власть имущими людьми? В-третьих, а не путают ли российские власти свою безопасность с безопасностью общества или страны в целом?

Даже из этого весьма краткого, беглого просмотра вытекает, что все не так уж просто, а, наоборот, лучше говорить о свободе и безопасности не в отдельности и не в связке с «или», а вместе.

Но и тут возникают два лагеря: одни предлагают формулу «свобода в пределах демократии», другие же предпочитают «безопасность в пределах свободы».

Тут нет однозначного обоснования. Но, как говорил Бенджамин Франклин: «Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности».