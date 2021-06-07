Борьба с распространением коронавируса требует международного сотрудничества, и странам необходимо воздерживаться от «вакцинного национализма» — стремления сохранить вакцины только для себя. Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в колонке для РБК.

«ЕС приветствует предложенный Международным валютным фондом план с бюджетом $50 млрд, предполагающий вакцинацию 40% населения планеты в 2021 году и 60% — к середине 2022 года. Для достижения этой цели необходимы тесно скоординированные многосторонние усилия. Следует воздерживаться от «вакцинной дипломатии», то есть поставок вакцин для реализации политических целей, а также от «вакцинного национализма», или сохранения вакцин только для себя», — отметил Боррель, добавив, что ЕС с самого начала пандемии «отверг оба эти пути».

По его словам, нужно устранить разрыв в темпах вакцинации между экономически развитыми и развивающимися странами «во избежание того, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «вакцинной сегрегацией». Кроме того, считает представитель ЕС, это может перечеркнуть прогресс в борьбе с бедностью.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 173 млн человек, более 3,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 126 437 случаев заражения, выздоровели 4 736 446 человек, умерли 123 787.