Жозеп Боррель: «Лукашенко отказывается взаимодействовать с Евросоюзом»

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Беларусь, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании ситуации в стране, однако президент республики Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор Лукашенко отказывался взаимодействовать с Евросоюзом на любом уровне», — отметил европейский лидер.

Ранее Боррель заявил, что введение санкций против официальных лиц Беларуси становится для него личной целью.

| 2020-09-22T16:48:03+04:00 22 сентября 2020, 17:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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