Жозеп Боррель: «Лукашенко отказывается взаимодействовать с Евросоюзом»

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Беларусь, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании ситуации в стране, однако президент республики Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор Лукашенко отказывался взаимодействовать с Евросоюзом на любом уровне», — отметил европейский лидер.

Ранее Боррель заявил, что введение санкций против официальных лиц Беларуси становится для него личной целью.