В столичной галерее QGallery проходит выставка посла Австрии в Азербайджане Бернд Александра Байерля.

Как сообщает #, посол представил произведения искусства, созданные им в разные годы. Экспозиция получила название Following the sun.

Пейзажи, исторические персонажи, головокружительные панорамы и утопающие в зелени домики — дипломату удалось приятно удивить публику своим талантом.

На открытие выставки пришли коллеги посла по дипмиссии и творчеству, общественные деятели, журналисты.

Поддержать талантливого супруга пришла супруга посла, Наталья Байерль, которую близкое окружение дипломата называет «музой Александра».

Заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская, хорошо знакомая с творчеством Александра Байерля, признается, что работы дипломата не могут оставить зрителя равнодушным.

«Есть множество мест, где я был и которые меня вдохновили», — рассказывает Бернд Александр Байерль #, говоря о картинах, украсивших экспозицию.

Ботанический сад Киева, остров Айона, и другие живописные места художник изображает такими, какими они остались в его сердце — яркими, с удивительным переливом света и красок.

Дипломат рассказал, что за время работы в Азербайджане ему удалось хорошо изучить красоты нашего края, и вдохновиться на новые проекты.

«У меня уже готовы эскизы, это будет серия работ, посвященных Азербайджану. Шемаха, Шахдаг, Апшеронский полуостров — природа Азербайджана восхитительна», — говорит посол.

С особенным восхищением Александр Байерль говорит о Карабахе, который, после деоккупации он посетил одним из первых в составе дипломатической делегации:

«Город Шуша навсегда остался в моем сердце. Прекрасный город с восхитительной природой, который никого не оставит равнодушным. Расположение города на возвышенности, окруженной лесным массивом и историческое наследие придают этому месту особый шарм и заряжает энергией», — заявил посол Австрии.