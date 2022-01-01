Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретят с 10 января подданным и резидентам покидать пределы государства без наличия сертификата о полной иммунизации от коронавируса любым из одобренных в стране препаратов. Об этом сообщило в субботу государственное Информационное агентство ОАЭ.

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также министерство иностранных дел и международного сотрудничества устанавливают с 10 января 2022 года запрет на поездки для не вакцинированных от COVID-19 жителей ОАЭ. Для полностью вакцинированных требуется также наличие бустерной дозы препарата», — цитирует агентство совместное заявление двух ведомств.

Между тем, как уточняется, данные требования не будут распространяться на лиц, которые «освобождены от вакцинации по медицинским или гуманитарным показаниям».