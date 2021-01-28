Жители Техаса готовы проголосовать за отделение от США

Депутат американского штата Техас Кайл Бидерманн в среду подал законопроект 1359, также известный как Закон о референдуме о независимости Техаса, который позволит гражданам штата голосовать по вопросу о том, следует ли Законодательному собранию создать совместный временный комитет для разработки плана о получении независимости для региона.

Это уже не первая попытка Техаса получить независимость, однако каждый раз она жестко блокируется федеральными властями.

Как сообщает TNM.me, законопроект не даст штату немедленной независимости. Документ предоставит жителям Техаса возможность высказать свое мнение на референдуме.