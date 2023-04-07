Поведение человека, независимо от того, где оно проявляется: на работе, в общественном транспорте, за рулем собственного автомобиля, независимо от марки, и т.д., имеет сильное влияние на наше с вами настроение, стимулирует производительность и эффективность прожитого дня. Увы, не каждому удается соответствовать правилам поведения, которые соблюдают в нормальной жизни. К сожалению, не все житейские ситуации могут быть описаны или рассказаны блогерами. Так что, спрос читателей на публицистический жанр, где описываются события, которые были увидены или услышаны, будет всегда. В онлайн-режиме не выпьешь на брудершафт, не ущипнуть, поцеловать, обнять… Одним словом, блогеру – блогерово, а кесарю – кесарево.

Метро. Эпизод 1. Почти час пик. Работник метро во всеуслышание советуют пассажирам быстро выходить и входить. Как бы не так. Встречаются экземпляры, которые вошли и встали, достали телефоны и начали играть. Вот недавно была ситуация, когда с трудом обошел на входе хорошо одетого юношу с рюкзаком за плечами. Это раньше с рюкзаками в поход ходили, сегодня, независимо от необходимости, носят многие. Модно. Значит, стоит молодой человек в рюкзаке и смотрит прямо на постер, который рекомендует снять рюкзак и держать его в руке, чтобы не создавать трудности для пассажиров при входе и выходе. Осторожно тронул его за плечо и показал на рисунки. Мол, в метро принято для удобства пассажиров снять рюкзак и держать его в руке. Молодец не шевельнулся. Тогда прошептал ему в ухо: «Запомни раз и навсегда – такое поведение в Европе не поймут». Парень опешил, задумался и снял заплечный мешок. Понял, что умению вести себя в Европе надо учиться. Уж очень ему хотелось туда. Мечтать не вредно – «вредно» не уметь вести себя подобающе.

Метро. Эпизод 2. Вышел из вагона, сделал пересадку, жду прибытия, смотрю на часы, злюсь, как нормальный человек. Перечитал рекламу, наблюдаю за людьми. Внимание привлекла техничка, которая шваброй старательно протирала полы. Подсознание нормального мужчины сразу дало определение: «Привлекательная!». Или показалось? В ожидании поезда, только, чтобы как-то скоротать время, прошелся по перрону взад и вперед. Едрить твою налево, ё-моё ­– хороша, глаз не оторвешь! Правильно решила — лучше перрон протирать, чем панель. Такое поведение Европа не поймёт.

Метро. Эпизод 3. Спускаюсь на эскалаторе, спешу, прокручиваю в голове список дел и покупок, которые надо было сделать. Не забыл ли что-то? Вдруг заиграла музыка. Что это? Последствия перенесенного коронавируса или отзвуки добровольной вакцинации. Может, крыша поехала от тягот и забот, от ожидания сносного житья. Да нет же. Разрази меня гром, это музыка Кара Караева. Вальс из балета 7 красавиц. Вспомнил, что сегодня композитору исполняется 100 лет. Слава работникам метро! Отдали должное великому композитору. Спустился с эскалатора, ради интереса спросил у молодой пары, ждущих поезд, знают ли чья это музыка играет. Пара в недоумении пожала плечами. Прошел станцию из одного конца в другой, задавая вопрос об авторе музыки молодым и не очень молодым. Положительного ответа не услышал. Пару раз спросил, почем сегодня доллар? Ответили сразу. Вот и поверь, что не хлебом единым жив человек.

Европа нас поймёт – люди просто подзабыли музыку великого метра Кара Караева. Вспомнят, обязательно вспомнят!

P.S. Как сейчас принято говорить: не забудьте поставить лайк. Спасиб.