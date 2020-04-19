Жертвами стрельбы в Нигерии стали 47 человек, множество раненых

В результате серии вооруженных нападений в городе Кацина на северо-западе Нигерии погибли 47 человек, множество получили ранения, сообщил СМИ глава местного Управления безопасности Гамбо Иса.

По его словам, неизвестные открыли стрельбу в районах Дутсинма, Данмуса и Сафана.

Пострадавшие госпитализированы, в результате инцидента нанесен серьезный материальный ущерб, отметил чиновник.

Иса добавил, что в регионе начата спецоперация по поимке преступников, в которой задействованы авиация и наземные силы.

В регионе периодически происходят ожесточенные столкновения между занимающимися животноводством представителями племени фулани и ряда общин, занимающихся сельским хозяйством.(Анадолу)