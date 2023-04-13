Получившего в 2013 году российское гражданство французского актёра Жерара Депардье обвинили в десятках случаев неприемлемого сексуального поведения, в том числе домогательств. Свидетельства 13 женщин опубликовало французское расследовательское издание Mediapart.

В публикации описаны многочисленные случаи ощупывания, непристойных комментариев и неуместных действий со стороны Депардье по отношению к молодым актрисам, гримерам и техническому персоналу, происходившие с 2004 по 2022 год. Журналисты связались с 20 продюсерами и режиссерами, с которыми работал Депардье, но ответили только 11. Из них все, кроме режиссёра фильмов «Диско» и «Скачки» Фабьена Онтеньенте, заявили, что не видели и не слышали ничего неподобающего в поведении актера.

Онтеньенте рассказал журналистам, что директор по кастингу на съемках «Диско» предупредил его о поведении Депардье. Режиссер также слышал подобные обвинения во время съемок фильма «Скачки». «Я сказал ему: «Не начинай это снова, всё кончено! Веди себя прилично», – заявил Онтеньенте изданию.

Депардье отказался комментировать эти обвинения, но через свою юридическую фирму Cabinet Temime отрицает какое-либо преступное поведение. Фирма заявила, что некоторые заявления в публикации Mediapart основаны на «очень субъективных оценках и/или моральных суждениях». (svoboda.org)